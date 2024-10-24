Урок рівності з м’ячем у руках: Ольга СТОЛБІНА – серед переможців всеукраїнської ініціативи Klitschko Foundation

Серед 80 учасників із різних куточків України, які пройшли чотириденне навчання з гендерно чутливого викладання спорту, Ольга Романівна увійшла до числа найактивніших, отримавши не лише нові знання, а й набір сучасного спортивного інвентаря для проведення уроків. Цей інвентар дозволить впроваджувати шість нових модулів фізичного виховання згідно з концепцією Нової української школи.«Коли побачила оголошення про набір на «Грай за рівність», одразу вирішила податись. Я давно мріяла створити спортивний простір, де кожна дитина почувалася б комфортно незалежно від статі, фізичних можливостей чи соціального статусу. Цей проєкт дав мені знання й інструменти, щоб перетворити мрію на реальність», — поділилася враженнями Ольга Столбіна.Від 16 до 25 квітня учасники проєкту навчалися впроваджувати принципи гендерної рівності у шкільному спорті, обмінювались досвідом, знайомилися з методиками, що сприяють залученню школярів до активного способу життя. Після завершення курсу кожен із них мав реалізувати власну ініціативу в школі.«Для мене як для педагога, безпека дітей — пріоритет. Але не менш важливим є їхній вибір. Я не вимагаю медалей, але коли учень чи учениця обирають гру у волейбол чи руханку замість сидіння в телефоні — це вже перемога», — підкреслює вчителька.Ініціатива «Грай за рівність» діє в Україні з 2022 року і вже охопила понад 56 тисяч дітей. Навіть попри виклики війни — повітряні тривоги, відсутність світла чи обмежений простір для занять — вчителі фізичної культури по всій країні, включно із Золочевом, щодня доводять, що уроки спорту можуть бути надихаючими, безпечними й рівноправними.Коментуючи успіх золочівської вчительки, начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Андрій Заброцький зазначив:«Ми щиро пишаємося Ольгою Романівною та її досягненням. Її перемога в ініціативі «Грай за рівність» — це не лише особистий здобуток, а й приклад для всієї освітянської спільноти Золочівської громади. Вона показує, що навіть у непростий час можна впроваджувати сучасні підходи до навчання, створювати комфортне середовище для кожної дитини. Наш відділ і надалі підтримуватиме такі ініціативи, які формують здорову, рівноправну та активну молодь».І справді, подібні ініціативи відкривають нові горизонти не лише для педагогів, а й для цілих шкільних колективів, бо спорт — це не лише фізичний розвиток, а ще й довіра, взаємоповага, партнерство і можливість стати кращою версією себе.