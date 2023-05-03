«Золочівські стежки здоров’я»: спорт, свіже повітря та щасливі обличчя

Щороку на початку квітня в усьому світі відзначають Всесвітній день здоров’я. Цей день покликаний нагадати: бути здоровим – це не лише про відсутність хвороб, а й про активний спосіб життя, гарне самопочуття, позитивні емоції та рух.Цьогоріч святковий спортивно-масовий захід у Золочівській громаді відбувся на новій локації — в урочищі Зозулівська Соснина, що в селі Зозулі. Мальовниче лісництво стало ідеальним місцем для активного відпочинку на природі. До організації та проведення заходу долучився Золочівський міський центр здоров’я населення «Спорт для всіх», а також Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення, Золочівська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту, спортивна школа та партнери.На учасників чекали спортивні естафети для дітей, руханка, майстер-клас зі скандинавської ходьби від призерки чемпіонату Європи Ірини Підлужної, змагання з волейболу, настільного тенісу, бадмінтону, корнхолу, шашок, еластика.«Наші золочівські стежки здоров’я – це не просто спорт на свіжому повітрі. Це емоції, спілкування, нові знайомства та натхнення бути активним. Ми щиро раді, що завдяки таким заходам спорт «іде в люди», особливо в наші села. Із кожною поїздкою переконуємося: інтерес є, потреба є, а отже – будемо продовжувати! Дякую кожному партнеру, організатору, учаснику – разом ми створюємо культуру здоров’я в громаді», – зазначила керівниця Золочівського міського центру здоров’я населення «Спорт для всіх» Оксана Борух.Зозулі зустріли гостей сонячною погодою, а локація в лісі вже стає простором для активного дозвілля.