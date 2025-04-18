Кубок Львова з бойового гопака – срібло у команди Золочева!

13 квітня 2025 року відбувся Турнір з бойового гопака «Кубок Львова», який зібрав 150 учасників із різних куточків Львівщини. Місто Золочів гордо представили 16 вихованців Школи Бойового Гопака «Шаблезуб», і результат вразив усіх — 2-ге загальнокомандне місце!Переможці та призери: Золото – Венгер Дем'ян, Гайкова Божена, Гуменюк Тетяна, Жох Максим, Гупало Данило, Ониськів Вадим, Ониськів Денис.Срібло – Альтинський Артур.Бронза – Гнип Лук'ян, Гринчишин Арсен, Залужець Ілля, Кравчук Лук'ян, Крамар Михайло, Луценко Роман, Челак Захар, Ярош Вадим.Щира подяка: батькам за віру, підтримку та любов до своїх дітей; керівництву Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 — за створення умов для розвитку юних спортсменів;і найголовніше — нашим Захисникам, завдяки яким маємо можливість виховувати сильне, патріотичне покоління.Слава Україні! Героям слава!