Турнір «Перший крок» та Чемпіонат Львівської області з кіокушинкай карате (куміте)

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Наші спортсмени з Золочівського району гідно представили себе на турнірі «Перший крок» та Чемпіонаті Львівської області з кіокушинкай карате у розділі куміте. У змаганнях взяли участь 34 учасники із Золочівського району!Наші чемпіони: Курпіта Віталій, Луцишин Назарій, Красносельський Віктор, Труш Софія, Курпіта Анастасія, Музика Аліна, Дворянський Давид, Казьмір Олександр, Галабуда Маргарита, Оліярчук Поліна, Скрипець Анастасія, Семенів Матвій.Чемпіон серед юнаків (тренер семпай Тарас Рудницький): Нагайло Остап.Бронза – Улан Ростислав (тренер Тарас Рудницький).Срібні призери: Юрядко Юліана, Карабін Константин, Каденко Ілля, Малинчак Станіслав, Редька Денис, Редька Макар, Раєв Давид.Бронзові призери:Жубжицький Владислав, Будзівула Максим, Гриньків Богдан, Хлопецький Максим.Учасники, нагороджені дипломами: Бідний Крістіан, Кіріченко Данило, Курило Роман, Мединський Олександр, Парубочий Андрій, Стояновський Давид, Федунчик Тарас, Шалапа Ілля, Федак Антон (тренер Тарас Рудницький).Тренер, сенсей Володимир Красносельський: «Щиро дякую кожному спортсмену за старання, відвагу та волю до перемоги. Ваша праця приносить результати – ви показали справжній бойовий дух! Окрема подяка відділу з питань освіти, молоді та спорту та міському голові Золочева Ігорю Михайловичу Гриньківу за підтримку і наданий транспорт. Разом ми – сила! Вірю, що попереду ще багато перемог!»Вітаємо всіх учасників та призерів! Бажаємо нових звершень, а тим, хто не здобув медаль – не здаватися, а ставати ще сильнішими!