Новини Золочівщини
Турнір «Перший крок» та Чемпіонат Львівської області з кіокушинкай карате (куміте)
Наші спортсмени з Золочівського району гідно представили себе на турнірі «Перший крок» та Чемпіонаті Львівської області з кіокушинкай карате у розділі куміте. У змаганнях взяли участь 34 учасники із Золочівського району!
Наші чемпіони: Курпіта Віталій, Луцишин Назарій, Красносельський Віктор, Труш Софія, Курпіта Анастасія, Музика Аліна, Дворянський Давид, Казьмір Олександр, Галабуда Маргарита, Оліярчук Поліна, Скрипець Анастасія, Семенів Матвій.
Чемпіон серед юнаків (тренер семпай Тарас Рудницький): Нагайло Остап.
Бронза – Улан Ростислав (тренер Тарас Рудницький).
Срібні призери: Юрядко Юліана, Карабін Константин, Каденко Ілля, Малинчак Станіслав, Редька Денис, Редька Макар, Раєв Давид.
Бронзові призери:
Жубжицький Владислав, Будзівула Максим, Гриньків Богдан, Хлопецький Максим.
Учасники, нагороджені дипломами: Бідний Крістіан, Кіріченко Данило, Курило Роман, Мединський Олександр, Парубочий Андрій, Стояновський Давид, Федунчик Тарас, Шалапа Ілля, Федак Антон (тренер Тарас Рудницький).
Тренер, сенсей Володимир Красносельський: «Щиро дякую кожному спортсмену за старання, відвагу та волю до перемоги. Ваша праця приносить результати – ви показали справжній бойовий дух! Окрема подяка відділу з питань освіти, молоді та спорту та міському голові Золочева Ігорю Михайловичу Гриньківу за підтримку і наданий транспорт. Разом ми – сила! Вірю, що попереду ще багато перемог!»
Вітаємо всіх учасників та призерів! Бажаємо нових звершень, а тим, хто не здобув медаль – не здаватися, а ставати ще сильнішими!
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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