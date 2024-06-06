Дві школи у Золочеві відновлюють у межах проєкту ПРООН за підтримки уряду Німеччини

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото Ірини Домарецької та Юрка Дячишина / ПРООН в Україні

«У листопаді 2022 року ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу започаткувала швидкий проєкт з відновлення освітніх закладів, що постраждали внаслідок бойових дій. Тоді ми розпочали роботу на 66 об’єктах. Згодом до нас звернувся Уряд Німеччини з ініціативою включити ще 12 шкіл у п’яти областях — Львівській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Хмельницькій. У Львівській області відновлюють чотири школи, з них дві — у Золочеві».Важливо, що фінансування проєкту здійснюється безпосередньо міжнародними партнерами, без залучення місцевих бюджетів. За словами Володимира Іщенка, більшість міжнародної технічної допомоги не проходить через органи влади.«Після розробки проєктно-кошторисної документації тендер провела наша команда закупівельників. Підрядника обрано, роботи тривають, попри певні затримки. Завершення проєкту планується до кінця травня 2025 року. Це не просто ремонт — це інвестиція у майбутнє наших дітей».«Наша школа постраждала від обстрілу, тому змушені навчатися у змішаному форматі. Робимо все можливе, щоб повернути дітей у комфортні й безпечні умови. Щиро дякую команді проєкту, батькам за підтримку — разом ми створюємо затишну школу».«Ми дуже раді, що стали частиною цього проєкту. Представники ПРООН провели детальне обстеження школи, чітко окреслили обсяги робіт та прозоро пояснили кожен етап виконання проєкту».«Це — наче подарунок для наших двох великих шкіл. Від імені міського голови Золочева Ігоря Гриньківа, депутатів Золочівської міської ради та всієї громади щиро дякуємо представникам ПРООН за підтримку та сприяння. Разом ми долаємо виклики заради майбутнього наших дітей».«Дякуємо Програмі розвитку ООН та німецькому народові за розуміння, підтримку та конкретні дії в непростий для України час. Це — неоціненний внесок у розвиток освіти, і символічний, і практичний».Представники ПРООН відповідали на запитання батьків та вчителів. Під час зустрічей вчителі, учні та батьки дякували та висловлювали сподівання на майбутню співпрацю щодо ремонту приміщень шкіл.