Новини Золочівщини
07:34, 17 квітня 2025
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Вітання з днем народження Івану Петровичу ЯВОРСЬКОМУ

Вітання з днем народження Івану Петровичу ЯВОРСЬКОМУ
Gazeta
Фото: НУС
Шановного керівника Івана Петровича ЯВОРСЬКОГО щиро вітають з днем народження члени Золочівської районної організації ветеранів України.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
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