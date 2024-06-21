Новини Золочівщини
09:16, 11 квітня 2025
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Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня
Gazeta
Фото: НУС
10 квітня 2025 року голова Золочівської РВА Василь Маркевич вручив державні відзнаки родинам наших полеглих захисників.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня, на жаль, посмертно нагороджені:
солдат Квас Володимир Миколайович — нагороду отримала його мати, Квас Олександра Григорівна;
молодший сержант Ахвердієв Станіслав Олександрович — нагороду отримала його мати, Ахвердієва Тетяна Віталіївна;
капітан Кудерявець Василь Антонович — нагороду отримала його дружина, Каленська Юлія Петрівна;
солдат Янченко Юрій Богданович — нагороду отримала його дружина, Янченко Марія Богданівна.

Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня
Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня
Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня
Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня
Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня
Ще чотирьох Захисників із Золочівського району удостоїли Ордена «За мужність» ІІІ ступеня

«Перед родинами наших Героїв схиляю голову. Ваші сини, чоловіки, батьки — назавжди у строю незламних. Ми ніколи не забудемо вашу жертву. Ми будемо берегти пам’ять про них у серцях, у справах, у майбутньому, за яке вони боролися.
Вічна слава Героям.
Слава Україні!» – наголосив очільник Золочівщини Василь Маркевич.
 За матеріалами Золочівської РВА
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