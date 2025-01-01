Школярі долучились до озеленення парку біля замку

У німецькому місті Шьонінген – партнерській громаді Золочева – юні мешканці активно долучаються до справ громади. Так, учні 6а класу гімназії Anna-Sophianeum разом із вчителькою Свеньєю Мут взяли участь у висадці яблунь у парку біля замку, що є історичною та природною окрасою міста.Історія почалася ще торік, коли школярі із занепокоєнням спостерігали за роботами комунальної служби біля замкової стіни. З метою збереження старовинної паркової зони від руйнування її розрослою рослинністю, комунальники прибрали ожину та бур’яни. Учні вирішили не залишатися байдужими й написали листа до бургомістра Шьонінгена Мальте Шнайдера.Очільник міста не залишив звернення без уваги – він завітав до школи, щоб відповісти на запитання дітей та пояснити важливість балансування між збереженням природи та доглядом за історичними об’єктами. Бургомістр пообіцяв запросити учнів на весняну акцію з висадки нових дерев. І дотримав слова.Цієї весни територію в управлінському саду, неподалік від гімназії, перетворили на затишну зелену зону. Поряд із раніше посадженим амбровим деревом учні висадили три молоді яблуні. Роботи виконувалися під керівництвом працівників комунальної служби. До школярів також долучилися бургомістр Мальте Шнайдер та вчителька Свенья Мут.«Ця гарна ботанічна прикраса стане радістю і для людей, і для тварин», – з такою думкою завершили висадку учасники ініціативи.Золочівська громада радіє, що наші партнери з Шьонінгена виховують небайдужу, активну молодь, яка зростає із почуттям відповідальності за своє місто та навколишнє середовище. Це ще один приклад того, як партнерство між громадами надихає на добрі справи та об’єднує європейців навколо спільних цінностей.