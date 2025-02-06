Новини Золочівщини
08:38, 11 квітня 2025
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Студенти Золочівського фахового коледжу – серед призерів інтелектуального турніру

Студенти Золочівського фахового коледжу – серед призерів інтелектуального турніру
Gazeta
Фото: НУС
4 квітня 2025 року команда студентів Золочівського фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» взяла участь у Західноукраїнському інтелектуальному турнірі «NATUS VINCERE» на кубок ректора Західноукраїнського національного університету.
Коледж, що діє на території Золочівської громади, представляла команда «Голос права», до якої увійшли студенти спеціальності «Право»: Москва Софія (капітан), Онишків Тетяна, Бода Іванна, Шафелюк Галина, Патицька Анастасія, Олексій Артур.
Протягом турніру команда демонструвала знання та кмітливість у дебатах, мозковому штурмі, конкурсі капітанів і навіть у вправності стрільби. За результатами змагань студенти набрали 44 бали, що стало найвищим результатом серед 15 команд
У підсумку команда увійшла до трійки призерів, а Софія Москва отримала відзнаку в номінації «Правовий стратег».
Грошову винагороду в розмірі 1500 грн студенти вирішили передати на банку студентського збору для захисників, організовану Студентською радою коледжу.
Щиро вітаємо студентів з вдалим виступом та бажаємо подальших успіхів у навчанні й конкурсах.

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