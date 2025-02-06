Студенти Золочівського фахового коледжу – серед призерів інтелектуального турніру

4 квітня 2025 року команда студентів Золочівського фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» взяла участь у Західноукраїнському інтелектуальному турнірі «NATUS VINCERE» на кубок ректора Західноукраїнського національного університету.Коледж, що діє на території Золочівської громади, представляла команда «Голос права», до якої увійшли студенти спеціальності «Право»: Москва Софія (капітан), Онишків Тетяна, Бода Іванна, Шафелюк Галина, Патицька Анастасія, Олексій Артур.Протягом турніру команда демонструвала знання та кмітливість у дебатах, мозковому штурмі, конкурсі капітанів і навіть у вправності стрільби. За результатами змагань студенти набрали 44 бали, що стало найвищим результатом серед 15 командУ підсумку команда увійшла до трійки призерів, а Софія Москва отримала відзнаку в номінації «Правовий стратег».Грошову винагороду в розмірі 1500 грн студенти вирішили передати на банку студентського збору для захисників, організовану Студентською радою коледжу.Щиро вітаємо студентів з вдалим виступом та бажаємо подальших успіхів у навчанні й конкурсах.