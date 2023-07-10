Новини Золочівщини
Фізичне казино у Золочівському ліцеї
Науки поділяються на дві групи: на фізику і збирання марок.
Ернест Резерфорд
Фізика написана у великій книзі, яка завжди відкрита у нас перед
очима, – я маю на увазі Всесвіт…
Г. Галілей
Фізика перебуває у центрі всього.
Гунар Тібель
Фізика – це заняття для веселих і дотепних людей.
Петро Капіца
Ернест Резерфорд
Фізика написана у великій книзі, яка завжди відкрита у нас перед
очима, – я маю на увазі Всесвіт…
Г. Галілей
Фізика перебуває у центрі всього.
Гунар Тібель
Фізика – це заняття для веселих і дотепних людей.
Петро Капіца
Фізичне казино
Сучасні вчителі намагаються всіляко зацікавити учнів навчальними предметами, використовуючи з цією метою найрізноманітніші форми та методи. Одним із найскладніших шкільних предметів є фізика – природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності природи в широкому сенсі цього слова. У Золочівському ліцеї вивченню фізики завжди надавалась особлива увага. Підтвердженням цьому є те, що випускниця ліцею Христина Павлівна Гнатенко є наймолодшою докторкою фізико-математичних наук в Україні. Цьогоріч учень 9-го класу ліцею Джула Ярослав зайняв перше місце у ІІ етапі та третє місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Величезна заслуга в цьому вчителя фізики – Василя Романовича. Козича. Його уроки завжди цікаві та насичені. З особливим захопленням наші випускники згадують «Фізичне казино», яке Василь Романович проводить щороку.
Цього навчального року це казино відбулось 4 квітня. Тут було все: азарт, переживання, емоції. Кожен раунд був цікавим: від найпростіших запитань до найскладніших експериментів. Для казино в ліцеї є навіть власна валюта, яку гравці спочатку отримують як позику, а потім роблять ставки. Тут потрібно не тільки добре знати фізику, але й мати власну стратегію ведення гри. Цьогорічне казино було унікальним: ще ніколи «на кону» не стояли такі великі ставки –аж 4096 ліцеумів! Але останній експеримент був «не по зубах» навіть нашим талановитим юним фізикам. У цьому конкурсі нема переможених, адже в усіх учасників назавжди залишаться приємні спогади про пережиті емоції, додаткові знання, незабутні враження, а також, безумовно, особливе ставлення до фізики.
Ольга Климук
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