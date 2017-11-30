Максим Будзівула здобув чергову перемогу на Всеукраїнському фестивалі

Максим – справжній феномен у світі дитячого мистецтва. Попри свій юний вік, він уже має вражаючий список досягнень: майже пів тисячі нагород, зокрема міжнародних відзнак. У 2023 році його талант і внесок у культурну дипломатію були відзначені почесною нагородою WORD ORDER OF CULTURAL DIPLOMACY (Всесвітнім Орденом Золотої Зірки «Культурна дипломатія»).Творчість Максима відома далеко за межами України – його роботи отримували визнання та нагороди в Японії, В'єтнамі, Китаї, країнах Бангладеш, Індії, Вірменії, Грузії, Хорватії, Аргентині, Бразилії, Чорногорії, Македонії, Таїланді, США, Канаді, Іспанії, Німеччині, Італії, ОАЕ, Португалії, Єгипті, Туреччині, Польщі, Фінляндії, Литві, Швеції, Естонії, Чехії, Словаччині та багатьох інших країнах світу. Його картини зачаровують своєю глибокою ідеєю, яскравістю та унікальністю художнього бачення.Окрім мистецтва, хлопець активно займається волонтерською діяльністю. Максим використовує свій талант, аби допомагати українським захисникам: проводить благодійні збори на дрони для військових, продаючи власні авторські роботи. Його ініціативність та небайдужість є яскравим прикладом патріотизму та громадської відповідальності.Здобутки Максима Будзівули не лише прославляють Золочівщину, а й надихають інших дітей на розвиток своїх талантів та активну участь у житті громади. Його історія вкотре доводить, що справжня наполегливість, любов до мистецтва та бажання допомагати можуть змінювати світ на краще.