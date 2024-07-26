Здійснено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»



Наталія МАЙСТЕР



«Сьогодні зростає потреба у високопрофесійних спеціалістах у різних галузях. Украй важливим завданням є створення умов для постійного підвищення якості надання освітніх послуг у закладах фахової передвищої освіти.Акредитація освітньо-професійних програм проводиться для встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою, допомоги закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін», –У Відокремленому структурному підрозділі «Золочівський фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» експертна група здійснювала акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».Під час виїзду до закладу освіти експерти оглянули освітнє середовище, його матеріально-технічне забезпечення, уточнили дані, які зазначалися у документі про результати самооцінювання, провели зустрічі з учасниками освітнього процесу (керівництвом, педагогами, представниками учнівського самоврядування, роботодавцями).За підсумками проведеної акредитаційної експертизи членами експертної групи складено звіт, узагальнено чек-лист запитань, який опрацьовувався безпосередньо в закладі освіти, та сформовано рекомендації щодо вдосконалення якості освіто-професійної програми «Комп’ютерні науки».«Якісна фахова передвища освіта має відповідати вимогам часу, суспільства, ринку праці, державним стандартам, повинна орієнтуватися на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти. Наш заклад готує фахівців у галузях права, управління та адміністрування, інформаційних технологій. Ми прагнемо, аби кожен здобувач освіти отримав якісну освіту, і міг реалізувати себе у професійній діяльності.Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації «Комп’ютерні науки» робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій й застосуванні здобутих знань та навичок для успішної практичної діяльності в ІТ-галузі», –За результатами проведення акредитаційної експертизи Акредитаційна комісія Державної служби якості освіти України ухвалить одне з таких рішень: про акредитацію освітньо-професійної програми, про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми, про відмову в акредитації освітньо-професійної програми.Довідково:Акредитація освітньо-професійної програми – це діяльність Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи.