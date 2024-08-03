Вітання з днем народження Оксані Володимирівні Ратушній

Друзі та колеги вітають з днем народження Оксану Володимирівну РАТУШНУ.

Бажаєм вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, в свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

