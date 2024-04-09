Традиційна екуменічна Хресна дорога у Золочеві: молитва за Україну та наших захисників

Леся ГОРГОТА

Фото авторки

Фото авторки

Хрест почергово несли представники різних спільнот міста: освітяни, медики, молодь, родини загиблих Героїв, військові, волонтери, поліцейські, священнослужителі. Кожен ніс його з глибокою вірою та молитвою, роздумуючи над стражданнями Христа, що перегукуються із випробуваннями, які нині проходить український народ.Священнослужителі різних конфесій провадили молитву, закликаючи до покаяння, єдності та взаємної підтримки. У кожній стації Хресної дороги звучали слова, які нагадували про біль, що нині відчуває Україна, про її боротьбу за свободу та мир.Цю важливу традицію ще понад чверть століття тому започаткував тодішній міський голова Ярослав Максимович. Відтоді вона стала символом духовної єдності золочів’ян, які щороку збираються на спільну молитву, що додає сил і надії.«Сьогодні ми разом пройшли традиційну екуменічну Хресну дорогу – молитовний шлях єдності, скорботи та надії. Дякую всім, хто долучився: нашим священникам, вірянам, кожному, хто в серці ніс молитву за Україну. Як колись Христос ішов на Голгофу, так і наша держава нині проходить свій хресний шлях – шлях випробувань, втрат, але й незламної віри. Ми знаємо, що після темряви завжди приходить світло, після болю – воскресіння.Сьогодні плачуть страждальні матері, молячись за синів, які боронять нас від ворога. Наші воїни – це справжні герої, які несуть на своїх плечах тягар війни, захищаючи нашу землю, нашу свободу, наше майбутнє. Ми схиляємо голови перед їхньою жертовністю й молимося за перемогу та мир.Нехай Господь благословить кожного з вас, зміцнить у вірі й дасть сили йти вперед – разом, єдиною громадою, єдиною нацією».Спільна молитва золочів’ян цього дня стала не лише символом духовної єдності, а й надійною опорою для тих, хто бореться за мир, свободу та незалежність України.