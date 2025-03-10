Перевірка готовності місцевої пожежної охорони у Сасові

Христина КАВКОВСЬКА

Заступник міського голови Золочева Василь Гавришків разом із начальником Золочівського районного управління ГУ ДСНС України у Львівській області Андрієм Полішком здійснили виїзд до підрозділу місцевої пожежної охорони в селі Сасів.Цей підрозділ включений до плану залучення сил і засобів, тому фахівці перевірили його готовність до реагування на надзвичайні ситуації та обговорили нагальні питання для покращення його функціонування.«Завдання місцевої пожежної охорони – це не лише оперативне реагування, а й попередження надзвичайних ситуацій. Спільно з рятувальниками ми визначили першочергові потреби підрозділу та шляхи їх вирішення», – зазначив Василь Гавришків.Міська влада і надалі сприятиме зміцненню пожежної безпеки у громаді.