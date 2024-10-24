Новини Золочівщини
Участь у апаратній зустрічі МОЗ
11 березня учасники Молодіжної ради при Міністерстві охорони здоров’я України, серед яких і Тарас Яцунський, директор КНП «Золочівська ЦРЛ», взяли участь в апаратній зустрічі МОЗ. Це була нагода представити результати роботи Ради за три місяці та окреслити ключові ініціативи, над якими зараз працює команда.
Під час зустрічі молодіжні лідери презентували структуру Ради, її координаторів та напрямки діяльності, а також наголосили на готовності долучатися до розробки політик у сфері охорони здоров’я, що стосуються молоді.
Одним із важливих моментів стала дискусія щодо співпраці з департаментами МОЗ. Учасники зустрічі отримали підтримку в реалізації своїх ініціатив, а міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив важливість активної участі молоді в розбудові медичної системи.
Тарас Яцунський, співголова Молодіжної ради при МОЗ, директор КНП "Золочівська ЦРЛ" прокоментував свою участь у заході:
«Молодіжна рада при МОЗ — це реальна можливість впливати на зміни в українській медицині. Ми активно працюємо над новими проєктами, спрямованими на покращення медичної освіти, цифровізацію сфери охорони здоров’я та підтримку молодих спеціалістів. Важливо, що Міністерство відкрите до діалогу та готове підтримувати ініціативи молоді».
Золочівська міська рада вітає активну діяльність молодих фахівців, які долучаються до розвитку медицини на національному рівні. Упевнені, що завдяки таким ініціативам система охорони здоров’я стане ще ефективнішою!
Під час зустрічі молодіжні лідери презентували структуру Ради, її координаторів та напрямки діяльності, а також наголосили на готовності долучатися до розробки політик у сфері охорони здоров’я, що стосуються молоді.
Одним із важливих моментів стала дискусія щодо співпраці з департаментами МОЗ. Учасники зустрічі отримали підтримку в реалізації своїх ініціатив, а міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив важливість активної участі молоді в розбудові медичної системи.
Тарас Яцунський, співголова Молодіжної ради при МОЗ, директор КНП "Золочівська ЦРЛ" прокоментував свою участь у заході:
«Молодіжна рада при МОЗ — це реальна можливість впливати на зміни в українській медицині. Ми активно працюємо над новими проєктами, спрямованими на покращення медичної освіти, цифровізацію сфери охорони здоров’я та підтримку молодих спеціалістів. Важливо, що Міністерство відкрите до діалогу та готове підтримувати ініціативи молоді».
Золочівська міська рада вітає активну діяльність молодих фахівців, які долучаються до розвитку медицини на національному рівні. Упевнені, що завдяки таким ініціативам система охорони здоров’я стане ще ефективнішою!
Христина КАВКОВСЬКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)