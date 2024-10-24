Участь у апаратній зустрічі МОЗ

Христина КАВКОВСЬКА

Під час зустрічі молодіжні лідери презентували структуру Ради, її координаторів та напрямки діяльності, а також наголосили на готовності долучатися до розробки політик у сфері охорони здоров’я, що стосуються молоді.Одним із важливих моментів стала дискусія щодо співпраці з департаментами МОЗ. Учасники зустрічі отримали підтримку в реалізації своїх ініціатив, а міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив важливість активної участі молоді в розбудові медичної системи.Тарас Яцунський, співголова Молодіжної ради при МОЗ, директор КНП "Золочівська ЦРЛ" прокоментував свою участь у заході:«Молодіжна рада при МОЗ — це реальна можливість впливати на зміни в українській медицині. Ми активно працюємо над новими проєктами, спрямованими на покращення медичної освіти, цифровізацію сфери охорони здоров’я та підтримку молодих спеціалістів. Важливо, що Міністерство відкрите до діалогу та готове підтримувати ініціативи молоді».Золочівська міська рада вітає активну діяльність молодих фахівців, які долучаються до розвитку медицини на національному рівні. Упевнені, що завдяки таким ініціативам система охорони здоров’я стане ще ефективнішою!