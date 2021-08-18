Новини Золочівщини
12:32, 10 березня 2025
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Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі

Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі
Gazeta
Фото: НУС
Золочівський район: рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі

07 березня об 11 год. 06 хв у селі Верхобуж Золочівського району загорілася господарська будівля розміром 10×60 м. Неподалік розташовувався дерев’яний піднавіс, під яким був припаркований автомобіль «Нива».

Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі
Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі

На місце події негайно виїхали рятувальники м. Золочева та місцева пожежна команда с. Сасів. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений дах будівлі, а також вогонь перекинувся на припаркований автомобіль.

О 12:44 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:21 – повністю ліквідувати. Завдяки оперативним діям вогнеборців вогонь не поширився далі, що дозволило уникнути ще більших втрат. На щастя, обійшлося без постраждалих.

До гасіння пожежі залучалися:
3 рятувальники та 1 спецавтомобіль від ДСНС;
2 вогнеборці та 1 спецавтомобіль від місцевої пожежної команди.

Староста Верхобузького округу Галина Дмитрів подякувала рятувальникам за їхню оперативність:
«Дякую нашим вогнеборцям за злагоджену та швидку роботу. У такі моменти ми ще більше розуміємо, наскільки важливо мати поруч професіоналів, які завжди готові прийти на допомогу».

Будьте обережні! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, а у разі виникнення загоряння негайно телефонуйте 101.

Христина КАВКОВСЬКА
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