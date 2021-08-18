Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі



Христина КАВКОВСЬКА

Золочівський район: рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували пожежу в господарській будівлі07 березня об 11 год. 06 хв у селі Верхобуж Золочівського району загорілася господарська будівля розміром 10×60 м. Неподалік розташовувався дерев’яний піднавіс, під яким був припаркований автомобіль «Нива».На місце події негайно виїхали рятувальники м. Золочева та місцева пожежна команда с. Сасів. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений дах будівлі, а також вогонь перекинувся на припаркований автомобіль.О 12:44 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:21 – повністю ліквідувати. Завдяки оперативним діям вогнеборців вогонь не поширився далі, що дозволило уникнути ще більших втрат. На щастя, обійшлося без постраждалих.До гасіння пожежі залучалися:3 рятувальники та 1 спецавтомобіль від ДСНС;2 вогнеборці та 1 спецавтомобіль від місцевої пожежної команди.Староста Верхобузького округу Галина Дмитрів подякувала рятувальникам за їхню оперативність:«Дякую нашим вогнеборцям за злагоджену та швидку роботу. У такі моменти ми ще більше розуміємо, наскільки важливо мати поруч професіоналів, які завжди готові прийти на допомогу».Будьте обережні! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, а у разі виникнення загоряння негайно телефонуйте 101.