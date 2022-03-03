НЕБЕЗПЕЧНА ЗНАХІДКА У ПІДЛИПЦЯХ

9 березня в селі Підлипці Золочівського району неподалік церкви місцеві мешканці натрапили на небезпечну знахідку. За кілька метрів від дороги лежали предмети, зовні схожі на вибухонебезпечні.На місце події негайно прибули фахівці, які встановили, що це 12 бронебійних снарядів калібру 45 мм часів Другої світової війни. Усі необхідні заходи для безпечного знешкодження боєприпасів були виконані.

Христина КАВКОВСЬКА

Староста Підлипецького округу Орест Дужий зазначив:«Такі знахідки – не рідкість для нашого краю, адже під час війни тут велися бої. Закликаю жителів бути обережними: не намагатися рухати чи переносити підозрілі предмети, а одразу повідомляти рятувальників або поліцію».Пам’ятайте: Застарілі боєприпаси залишаються смертельно небезпечними, навіть через десятки років.Якщо ви виявили підозрілий предмет, не торкайтеся його! Відійдіть на безпечну відстань і негайно телефонуйте 101 або 102.