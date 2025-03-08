У Золочеві виготовляють маскувальні сітки

Вероніка ВАЩАК

У Золочеві діє ініціатива, що поєднує соціальну підтримку та допомогу військовим. Завдяки договору між відділом з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради та місцевою філією Львівського обласного центру зайнятості безробітні громадяни залучаються до виконання суспільно корисних робіт – виготовлення маскувальних сіток для фронту.Важливу роль у цій справі відіграють заклади освіти, які надають приміщення для роботи та забезпечують необхідними матеріалами. Спільними зусиллями волонтерів та працівників вдалося виготовити та передати нашим захисникам уже не одну партію маскувальних сіток.Кожен сплетений метр – це не лише практична допомога армії, а й внесок у наближення перемоги. Усі, хто долучився до цієї ініціативи, демонструють справжню єдність та підтримку тих, хто щодня ризикує життям заради нашого майбутнього.