Міський голова Золочева зустрівся з бійцями 18-ї Слов’янської бригади НГУ

Золочівська громада продовжує підтримувати українських захисників, які стоять на передовій у боротьбі за нашу свободу. Міський голова Ігор Гриньків зустрівся з представниками 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України, які виконують бойові завдання в найгарячіших точках фронту.З цією військовою частиною, що базується в Слов’янську (в/ч 3035), громада вже неодноразово співпрацювала, передаючи їм дрони, автомобілі та інше необхідне спорядження. У складі бригади – легендарний батальйон «Донбас», який продовжує боротьбу за незалежність України.Під час зустрічі обговорили подальшу підтримку підрозділу. Зокрема, було домовлено про виготовлення FPV-дронів, які відіграють важливу роль у сучасній війні.Міський голова Ігор Гриньків зазначив:«Наше завдання – не стояти осторонь, а допомагати тим, хто щодня ризикує життям заради нас. Ми вже передавали бійцям необхідне спорядження, але потреби військових не зменшуються. Сьогодні домовилися про виготовлення FPV-дронів, адже це один із найефективніших засобів боротьби, що реально змінює ситуацію на полі бою. Вірю, що спільними зусиллями ми наближаємо перемогу.»Золочівська громада продовжує підтримувати українських захисників, адже лише разом можна подолати ворога та відстояти нашу незалежність.