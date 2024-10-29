Новини Золочівщини
13:41, 08 березня 2025
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Золочівські армреслери здобули медалі на чемпіонаті Львівщини

Золочівські армреслери здобули медалі на чемпіонаті Львівщини
Gazeta
Фото: НУС
1–2 березня 2025 року у Львові відбувся чемпіонат області з армреслінгу, на якому блискуче виступили юніори із золочівської секції, що базується у спортзалі «Планета Здоров’я». Спортсмени вибороли сім медалей, а загальний результат разом із львівською командою склав близько 20 нагород.
Про це розповів чемпіон світу з армреслінгу, наш земляк Вадим Савенко:
– Наші юніори продемонстрували силу, витривалість і справжній бійцівський характер. Особливо приємно бачити, що секція у Золочеві розвивається і вже приносить такі вагомі результати. Висловлюю щиру подяку тренеру Ігорю Мединському, який вкладає душу в підготовку спортсменів, а також усім, хто долучився до створення секції.
За словами Вадима Савенка, зараз спортсмени активно готуються до чемпіонату України, який відбудеться за місяць. Уся команда налаштована на боротьбу та нові перемоги.
Тож побажаємо нашим атлетам успіху на всеукраїнському рівні!

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