Золочівські армреслери здобули медалі на чемпіонаті Львівщини

– Наші юніори продемонстрували силу, витривалість і справжній бійцівський характер. Особливо приємно бачити, що секція у Золочеві розвивається і вже приносить такі вагомі результати. Висловлюю щиру подяку тренеру Ігорю Мединському, який вкладає душу в підготовку спортсменів, а також усім, хто долучився до створення секції.За словами Вадима Савенка, зараз спортсмени активно готуються до чемпіонату України, який відбудеться за місяць. Уся команда налаштована на боротьбу та нові перемоги.Тож побажаємо нашим атлетам успіху на всеукраїнському рівні!