Новини Золочівщини
16:33, 06 березня 2025
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Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!

Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!
Gazeta
Фото: НУС
Шановні жителі Золочівської міської територіальної громади!
Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!
Останні зміни температури роблять лід вкрай ненадійним і небезпечним. Навіть якщо він виглядає міцним, його структура може бути порушена, що підвищує ризик провалу під воду. Особливо небезпечно ходити по кризі в місцях із течією, біля очерету, мостів, дамб та джерел!
Чому це небезпечно?
Лід може тріснути раптово, і у вас не буде часу зреагувати.
Провалившись ви опинитеся в крижаній воді, що може спричинити шок і переохолодження за лічені хвилини.
Вибратися самостійно в холодній воді вкрай важко, а чекати допомоги може бути запізно.
Щоб уникнути трагедії:
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності (безпечна товщина – не менше 10 см.);
- Не перевіряйте міцність льоду ногами – тільки палицею;
- Не ходіть по кризі вночі або за поганої видимості;
- Попереджайте дітей про небезпеку та слідкуйте, щоб вони не гралися на льоду.
ПАМ’ЯТАЙТЕ: жодна прогулянка чи фото на льоду не варті вашого життя. Утримайтеся від виходу на кригу доки вона не стане безпечною!
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