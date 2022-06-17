Шановні жителі Золочівської міської територіальної громади!

Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!

Останні зміни температури роблять лід вкрай ненадійним і небезпечним. Навіть якщо він виглядає міцним, його структура може бути порушена, що підвищує ризик провалу під воду. Особливо небезпечно ходити по кризі в місцях із течією, біля очерету, мостів, дамб та джерел!

Чому це небезпечно?

Лід може тріснути раптово, і у вас не буде часу зреагувати.

Провалившись ви опинитеся в крижаній воді, що може спричинити шок і переохолодження за лічені хвилини.

Вибратися самостійно в холодній воді вкрай важко, а чекати допомоги може бути запізно.

Щоб уникнути трагедії:

- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності (безпечна товщина – не менше 10 см.);

- Не перевіряйте міцність льоду ногами – тільки палицею;

- Не ходіть по кризі вночі або за поганої видимості;

- Попереджайте дітей про небезпеку та слідкуйте, щоб вони не гралися на льоду.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: жодна прогулянка чи фото на льоду не варті вашого життя. Утримайтеся від виходу на кригу доки вона не стане безпечною!

