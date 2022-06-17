Новини Золочівщини
Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!
Шановні жителі Золочівської міської територіальної громади!
Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!
Останні зміни температури роблять лід вкрай ненадійним і небезпечним. Навіть якщо він виглядає міцним, його структура може бути порушена, що підвищує ризик провалу під воду. Особливо небезпечно ходити по кризі в місцях із течією, біля очерету, мостів, дамб та джерел!
Чому це небезпечно?
Лід може тріснути раптово, і у вас не буде часу зреагувати.
Провалившись ви опинитеся в крижаній воді, що може спричинити шок і переохолодження за лічені хвилини.
Вибратися самостійно в холодній воді вкрай важко, а чекати допомоги може бути запізно.
Щоб уникнути трагедії:
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності (безпечна товщина – не менше 10 см.);
- Не перевіряйте міцність льоду ногами – тільки палицею;
- Не ходіть по кризі вночі або за поганої видимості;
- Попереджайте дітей про небезпеку та слідкуйте, щоб вони не гралися на льоду.
ПАМ’ЯТАЙТЕ: жодна прогулянка чи фото на льоду не варті вашого життя. Утримайтеся від виходу на кригу доки вона не стане безпечною!
Увага! Небезпечно! Вихід на тонкий лід заборонено!
Останні зміни температури роблять лід вкрай ненадійним і небезпечним. Навіть якщо він виглядає міцним, його структура може бути порушена, що підвищує ризик провалу під воду. Особливо небезпечно ходити по кризі в місцях із течією, біля очерету, мостів, дамб та джерел!
Чому це небезпечно?
Лід може тріснути раптово, і у вас не буде часу зреагувати.
Провалившись ви опинитеся в крижаній воді, що може спричинити шок і переохолодження за лічені хвилини.
Вибратися самостійно в холодній воді вкрай важко, а чекати допомоги може бути запізно.
Щоб уникнути трагедії:
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності (безпечна товщина – не менше 10 см.);
- Не перевіряйте міцність льоду ногами – тільки палицею;
- Не ходіть по кризі вночі або за поганої видимості;
- Попереджайте дітей про небезпеку та слідкуйте, щоб вони не гралися на льоду.
ПАМ’ЯТАЙТЕ: жодна прогулянка чи фото на льоду не варті вашого життя. Утримайтеся від виходу на кригу доки вона не стане безпечною!
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