Щорічні змагання «Снігохід» – у Зозулях

Михайло ГАРМАТЮК

Фото Богдана ГОЛОТКА

Організували захід Національна скаутська організація «Пласт», Молодіжний націоналістичний конґрес та Золочівська територіальна громада.Комендантом змагань була пластунка Марія Гап'юк, членкиня куреня ч. 12 УСП / 48 УПС «Рутенія». До організації також долучилися пластуни та мнківці з різних міст та куренів. Особливо допомогли волонтери зі станиці Золочів, які забезпечили чітку координацію заходу.Місцем базування команд стали приміщення місцевої школи та база відпочинку «Політехнік 4». Вже в день заїзду, 7 лютого, учасники отримали змогу відпочити та насолодитися культурною програмою. У місцевому клубі київські пластуни провели майстер-клас із народних танців. Це стало чудовою нагодою познайомитися та відчути дух українських традицій.Основна частина змагань розпочалася 8 лютого. Перед стартом відбулося урочисте відкриття, де учасників привітали міський голова Золочева Ігор Гриньків, його заступник Ярослав Окрепкий та начальник відділу освіти Андрій Заброцький. Вони висловили гордість за те, що Золочівщина приймає подібні масштабні заходи, які сприяють розвитку молоді та популяризації туризму.Особливу подяку організатори висловили директору школи Степану Кутянському за його гостинність і підтримку.Змагання не могли б відбутися без підтримки партнерів. Цьогорічними спонсорами стали компанії: «Контіненталь», «Добра вода», «Ґоргани», «GpSocks», «Їдло», «Хлібпром», «Las», «Lord of boards», «Молокія», «Nighten Vision», «Опілля», «Підручники і посібники», «Potrib», «Шитво», «Sweet Platz», «Terra Incognita», «Тонка пташечка».Завдяки їхній допомозі учасники отримали стартові пакети та цінні подарунки, що стало важливою мотивацією для кожної команди.XIV Зимові змагання із пішохідного мандрівництва «Снігохід» – це не лише випробування на витривалість і вправність, але й платформа для єднання молоді, популяризації активного способу життя, зацікавлення історією рідного краю та любові до природи.Організатори висловлюють подяку всім, хто долучився до проведення цього заходу, та вже готуються до нових стартів. До зустрічі на «Снігоході-2026»!