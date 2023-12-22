Новини Золочівщини
Цифровізація та містобудування: Золочівська громада рухається вперед
6 лютого 2025 року відбулася важлива нарада з актуальних питань цифровізації та містобудування за участі представників Львівської ОВА, керівників територіальних громад району, органів містобудування та архітектури.
Обговорювали ключові напрями розвитку:
Єдиний державний реєстр адрес та верифікацію адрес у громадах;
Містобудівний кадастр і внесення містобудівної документації;
Національний геопортал інфраструктури геопросторових даних;
Кібербезпеку та її посилення в громадах;
Відкриті дані та їх інтеграцію в ЦНАП;
Роль CDTO (Chief Digital Transformation Officer) у громадах.
Міський голова Ігор Гриньків зазначив:
«Цифровізація – це не просто тренд, а необхідність для сучасного розвитку громади. Наше завдання – зробити сервіси доступнішими, а процеси управління ефективнішими. У Золочівській громаді ми вже активно працюємо над цими змінами, і такий обмін досвідом допомагає рухатися ще швидше!»
Дякуємо організаторам та учасникам зустрічі. Впевнені, що разом зможемо впровадити всі необхідні зміни на користь мешканців громади!
Обговорювали ключові напрями розвитку:
Єдиний державний реєстр адрес та верифікацію адрес у громадах;
Містобудівний кадастр і внесення містобудівної документації;
Національний геопортал інфраструктури геопросторових даних;
Кібербезпеку та її посилення в громадах;
Відкриті дані та їх інтеграцію в ЦНАП;
Роль CDTO (Chief Digital Transformation Officer) у громадах.
Міський голова Ігор Гриньків зазначив:
«Цифровізація – це не просто тренд, а необхідність для сучасного розвитку громади. Наше завдання – зробити сервіси доступнішими, а процеси управління ефективнішими. У Золочівській громаді ми вже активно працюємо над цими змінами, і такий обмін досвідом допомагає рухатися ще швидше!»
Дякуємо організаторам та учасникам зустрічі. Впевнені, що разом зможемо впровадити всі необхідні зміни на користь мешканців громади!
Леся ГОРГОТА
Фото: Золочівська РВА
Фото: Золочівська РВА
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