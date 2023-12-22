Цифровізація та містобудування: Золочівська громада рухається вперед

Леся ГОРГОТА

Фото: Золочівська РВА

Фото: Золочівська РВА

6 лютого 2025 року відбулася важлива нарада з актуальних питань цифровізації та містобудування за участі представників Львівської ОВА, керівників територіальних громад району, органів містобудування та архітектури.Обговорювали ключові напрями розвитку:Єдиний державний реєстр адрес та верифікацію адрес у громадах;Містобудівний кадастр і внесення містобудівної документації;Національний геопортал інфраструктури геопросторових даних;Кібербезпеку та її посилення в громадах;Відкриті дані та їх інтеграцію в ЦНАП;Роль CDTO (Chief Digital Transformation Officer) у громадах.Міський голова Ігор Гриньків зазначив:«Цифровізація – це не просто тренд, а необхідність для сучасного розвитку громади. Наше завдання – зробити сервіси доступнішими, а процеси управління ефективнішими. У Золочівській громаді ми вже активно працюємо над цими змінами, і такий обмін досвідом допомагає рухатися ще швидше!»Дякуємо організаторам та учасникам зустрічі. Впевнені, що разом зможемо впровадити всі необхідні зміни на користь мешканців громади!