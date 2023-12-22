Новини Золочівщини
09:44, 10 лютого 2025
4
0

Цифровізація та містобудування: Золочівська громада рухається вперед

Цифровізація та містобудування: Золочівська громада рухається вперед
Gazeta
Фото: НУС
6 лютого 2025 року відбулася важлива нарада з актуальних питань цифровізації та містобудування за участі представників Львівської ОВА, керівників територіальних громад району, органів містобудування та архітектури.
Цифровізація та містобудування: Золочівська громада рухається вперед
Цифровізація та містобудування: Золочівська громада рухається вперед

Обговорювали ключові напрями розвитку:
Єдиний державний реєстр адрес та верифікацію адрес у громадах;
Містобудівний кадастр і внесення містобудівної документації;
Національний геопортал інфраструктури геопросторових даних;
Кібербезпеку та її посилення в громадах;
Відкриті дані та їх інтеграцію в ЦНАП;
Роль CDTO (Chief Digital Transformation Officer) у громадах.
Міський голова Ігор Гриньків зазначив:
«Цифровізація – це не просто тренд, а необхідність для сучасного розвитку громади. Наше завдання – зробити сервіси доступнішими, а процеси управління ефективнішими. У Золочівській громаді ми вже активно працюємо над цими змінами, і такий обмін досвідом допомагає рухатися ще швидше!»

Дякуємо організаторам та учасникам зустрічі. Впевнені, що разом зможемо впровадити всі необхідні зміни на користь мешканців громади!

Леся ГОРГОТА
Фото: Золочівська РВА
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Регіональний форум у Львові
Регіональний форум у Львові
22.12.23, Новини Золочівщини
У Золочеві відбулась кущова нарада фінансистів
У Золочеві відбулась кущова нарада фінансистів
15.07.21, Новини Золочівщини
У Золочеві реалізують ще один проєкт з безпеки
У Золочеві реалізують ще один проєкт з безпеки
10.06.21, Новини Золочівщини
Співробітництво малих міст
Співробітництво малих міст
20.10.17, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.