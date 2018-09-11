КОЛИ ПРОФЕСІЯ СТАЄ ПОКЛИКАННЯМ: ІНТЕРВ’Ю З НАТАЛІЄЮ ДЖУРОЮ



Розмовляла

Лідія ЛІСНА

– Якщо говорити про особисте, то я народилася у місті Львові, де навчалася у школі та здобула дві вищі освіти. Напевно, так склалося життя, що я зустріла свого чоловіка, який родом із Золочівщини, із села Білий Камінь. Після одруження я переїхала зі затишного Львова до чоловіка. Одним із найбільших своїх досягнень вважаю материнство, адже я виховала та виростила доньку Софію.І ось, одного дня мені зателефонували з реабілітаційного центру та запросили на роботу на посаду секретаря керівника. Я із задоволенням працювала на цій посаді п’ять років. Після цього близько року була соціальним працівником у цій же сфері та цьому реабілітаційному центрі. Далі відбувся кар’єрний ріст, який привів мене до посади керівника.У певний момент я усвідомила, що все в моєму житті відбувається поступово, з певною послідовністю, ніби готуючи мене до чогось більшого після всіх років роботи секретарем чи соціальним працівником.– Насправді, це дуже цікаве питання для мене, бо, напевно, тут є щось на більш підсвідомому рівні. Цей принцип або кредо я завжди використовувала в житті, і зараз розумію, що в робочих моментах без нього просто неможливо обійтися. Я вважаю, що в єдності – наша сила. Саме єдність відіграє для мене найважливішу роль у житті, оскільки, як відомо, людина сама нічого не може зробити, досягти чи подолати будь-які труднощі. Тому я завжди звертаюся за порадою або залучаю людей до своєї роботи чи спілкування з колективом і дітьми. У всіх цих сферах присутній цей принцип, який мені дуже близький по духу.- У нашому відділенні надаються такі послуги, як: соціальна адаптація, соціально-психологічна реабілітація, соціальна реабілітація для осіб з інтелектуальними та психічними розладами. Це, безперечно, комплекс методів, адже наш основний напрямок – соціальна реабілітація, індивідуальні та групові заняття.Ми навчаємо дітей і дорослих основних життєвих навичок, таких як: одягатися, застеляти ліжко, зав’язувати шнурки, мити посуд, прибирати, доглядати за собою. Окрім цього, проводимо майстер-класи, різноманітні заняття та заходи, спрямовані на покращення настрою, розкриття талантів дітей і їхнє самовираження.Ми часто запрошуємо гостей, організовуємо екскурсії на свіжому повітрі. Також у програмі є малювання, ліплення з пластиліну, заняття для розвитку дрібної та великої моторики, які дають найкращий результат: завдяки ним у дитини активізуються нервові закінчення, що сприяє її спокою та розслабленню.Окрім цього, у нас проводяться заняття з казкотерапії, музикотерапії, пісочної анімації, а також багато індивідуальних і групових зустрічей із психологом. Вона працює з дітьми, допомагаючи їм розвинути емоційну стійкість, витривалість, впевненість у собі та покращити самопочуття.Ми також надаємо послуги масажу, заняття на тренажерах із реабілітологом, ранкові руханки та зарядки. Уся взаємодія з дітьми відбувається в ігровій формі, щоб їм було цікаво, весело й комфортно.Нещодавно ми запровадили нову методику – нейрографіку. Це малювання на аркуші паперу спеціальних ліній, які з’єднуються в одне ціле, утворюючи цікавий малюнок. У процесі цього активізується робота мозку дитини, що допомагає їй краще пристосовуватися до навколишнього середовища.Ми приділяємо велику увагу екологічному вихованню: навчаємо дітей взаємодії з природою, відвідуємо кінні та равликові ферми, зоопарки. Пояснюємо, як правильно комунікувати з тваринами і для чого це потрібно.Також ми співпрацюємо з організацією «Північне Поділля», яка проводить для дітей різноманітні майстер-класи, заходи та виїзди на природу. Там вони вчаться взаємодіяти з довкіллям, висаджувати рослини та доглядати за ними.У нашому центрі є сенсорна кімната, яка допомагає у розвитку дітей. Методи роботи різноманітні, і головне – правильно їх комбінувати та використовувати на благо.– На даний момент до нашого закладу, на жаль, усе частіше звертаються батьки з такою проблемою, як розлади аутичного спектру. Я помітила, що це стало особливо актуальним за останній рік.У нашому відділенні є діти з психічними порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату, дитячим церебральним паралічем, ортопедичними проблемами, вадами ходи, серця та слуху.У попередні роки спостерігався недобір дітей, а зараз, коли батьки телефонують із проханням допомогти їхній дитині, ми не маємо можливості надати необхідну послугу. Це життєво важливо, адже ми не знаходимося у великому місті, де є альтернатива. Мені дуже прикро спостерігати, що в наш час відбуваються такі ситуації, які негативно впливають на емоційний стан дітей і погіршують їхнє здоров’я.– Пам’ятаю, коли тільки прийшла на роботу завідувачем відділення, то зрозуміла, що двері нашого центру повинні бути відкриті для всіх людей, які мають добро в серці, сповнені любові та готові ділитися не лише матеріальними речами, а й своєю енергією, талантами та позитивом.Я побачила значний прогрес у тому, як діти почали комунікувати з іншими людьми, навіть незнайомцями. Для мене це було дуже цікаво: після таких відвідин вони краще засвоювали матеріал, а їхній психоемоційний стан помітно покращився. Це, напевно, один із ключових підходів, окрім навчання та розвитку в професійній сфері. На мою думку, це найбільша зміна, яку я спостерігала в нашій роботі: коли ми залучаємо нових людей і партнерів, вони згодом стають нашими друзями.Ще кілька слів про наш колектив. Коли я приходжу на роботу, мені не потрібно якось переналаштовувати себе, адже наша команда — молода, перспективна та дружня. Це місце, де немає сварок чи зайвих питань, усі підтримують одне одного та завжди готові допомогти.– Насправді це дуже важливе питання, адже без співпраці з батьками наша робота була б просто неможливою. Діти й батьки – це єдине ціле, а дітки, які перебувають у нашому центрі, є для нас особливими, як і їхні батьки. Це своєрідний трикутник, без якого немає повноцінної реабілітації.Якщо немає довіри та розуміння з боку батьків, співпраця є просто неможливою, і результату досягти складно. Тому цей трикутник – батьки, вчителі й діти – є міцним фундаментом нашої роботи.Наш заклад функціонує з 2011 року, і за цей час багато батьків, які знайомі вже тривалий час, стали однією великою родиною. Вони разом святкують дні народження, діляться особистими моментами та підтримують одне одного.Ми не лише проводимо батьківські збори, а й організовуємо спеціальні заходи для батьків, щоб вони могли відпочити й відволіктися від буденних турбот. Наприклад, у лютому заплановане заняття з нейрографіки з нашим психологом Оленою Мацевко, яка приїде до наших батьків і разом з ними буде малювати. Під час цього процесу вони розслабляються, мріють і відпочивають від рутинних справ та проблем.Звісно, ми активно співпрацюємо з батьками, запитуємо їх про стан дитини, її особливості та потреби. Батьки для нас — це не лише партнери, а й хороші друзі. Більше того, у нас склалася дуже тісна взаємодія, що допомагає досягати найкращих результатів у роботі.– У нас немає конкретного принципу залучення партнерів. Це більше інтуїтивний процес – коли ми розуміємо, що дітям бракує уваги з боку інших людей, ми запрошуємо своїх друзів, знайомих або навіть особисто звертаємося до когось із пропозицією відвідати наш центр: завітати на свято чи просто поспілкуватися з дітьми.Люди, які приїжджають до нас, отримують величезне задоволення від спілкування з вихованцями. Це мотивує їх залучати нових знайомих, які також готові приділити свій час нашим дітям, провести майстер-клас або просто підтримати.Для мене це дуже цінно, адже моя мета — залучити якомога більше людей із добрим серцем, познайомити їх із нашими чудовими дітьми та допомогти їм розширити світогляд. Серед наших друзів є не лише українці, а й люди з інших країн. Наприклад, у лютому до нас приїде Антоніо з Португалії. Ми завжди радіємо, коли діти з нетерпінням чекають зустрічі з гостями, адже це дуже важливо для їхнього розвитку.Маємо друзів і у Великій Британії, і кожне нове знайомство приносить нам радість. Найцінніше те, що всі, хто приходить до нас, — це люди з великим серцем і щирими намірами. Вони випромінюють позитив і викликають у дітей бажання спілкуватися.Глибоко поважаю наших партнерів, які відвідують центр просто для того, щоб провести час із дітьми. Адже не кожен має сили та внутрішню готовність почати спілкування з дитиною, яка не говорить. Це особливий, щирий момент, коли кожна дитина відчуває себе важливою. Таке спілкування навчає, розвиває і дарує дітям незабутні емоції.Живе спілкування для наших вихованців надзвичайно важливе. Коли я повідомляю, що до них приїде гість, кожен виражає свою радість по-своєму: хтось словами, а хтось — жестами.У нас дуже багато друзів, і це величезна радість, адже завдяки такій взаємодії ми досягаємо значних результатів у нашій роботі.– Мене мотивує те, що на цій роботі я щаслива. Діти – надзвичайно щирі, і, мабуть, саме вони найбільше надихають мене, особливо їхні досягнення та зміни. Наприклад, у нас є дівчинка, яка колись не могла малювати та навіть утримувати ручку в руці. А тепер вона створює малюнки, розмальовує розмальовки – і в такі моменти розумієш, що вона змогла, переборола труднощі. Це вражає.Я часто співвідношу такі ситуації з собою й розумію: якщо діти можуть долати труднощі, то і я можу. Це робить мене стійкішою, витривалішою, ще більш відданою своїй справі.Для мене надзвичайно важливе спілкування з нашими дітьми, адже їхні маленькі, але такі значущі перемоги змінюють не лише їхнє життя, а й моє власне. Я дуже часто на роботі згадую вірш Ліни Костенко «Крила». Найближчими для мене є слова:«Людина нібито не літає…А крила має. А крила має!»Саме так я часто почуваюся, перебуваючи на роботі. Це особливе відчуття, коли робота з дітьми, батьками та колективом відкриває нові горизонти й веде мене до нових звершень.