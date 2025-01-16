РАЗОМ – ДО ПЕРЕМОГИ!

67 окрема механізована бригада та воїн Роман Теленцьо висловлюють щиру вдячність усім, хто не залишився байдужим і відгукнувся на заклик про допомогу. Кожен внесок – це не просто речі чи кошти, це тепло сердець, підтримка й віра в нашу спільну перемогу.Окрема подяка старості села Сасів Михайлові Гетьманчику, який два тижні тому організував збір і звернувся до громади із закликом підтримати нашого захисника. Люди приносили продукти, теплі речі, необхідне спорядження, долучалися фінансово. І все це — з відкритими серцями, з любов’ю до тих, хто боронить нас на передовій.Михайло ГЕТЬМАНЧИК ділиться своїми думками:«Наші воїни ризикують найдорожчим – власним життям – заради нас. І наша справа – бути поруч, допомагати, підтримувати, не забувати про них ні на день. Дякую всім, хто долучився! Разом ми – сильні, разом ми – непереможні! Нехай ця допомога стане для наших хлопців теплим нагадуванням: ми – з ними, ми про них пам’ятаємо, ми їх чекаємо! Слава Україні!»