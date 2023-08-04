Вантажівка та легковик зіткнулись у Золочеві: четверо травмованих

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки DAF, якою керував 59-річний житель одного з сіл району, та автомобіля Renault Megane під керуванням 48-річної мешканки Золочівського району.Внаслідок ДТП водійка та три пасажирки легковика віком 15, 46 і 48 років, усі жительки Золочівського району, – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.