Новини Золочівщини
Вертепне дійство «Прощання з колядою»
30 січня 2025 року студенти групи ІПЗ-І Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» разом із кураторкою групи Іриною Ковалик завершили святкування різдвяного циклу свят. У їх постановці відбулось чудове вертепне дійство «Прощання з колядою».
Хлопці та дівчата вдало перевтілилися в біблійні образи Ангелів, Пастушків, трьох Царів. Звісно не обійшлося і без традиційних чорта та Жида. У всі часи Вертеп адаптовували до умов сучасності. І сьогодні у постановці вдало перепліталися події Різдва Христового та сьогодення.
Завітали на свято директор коледжу Юрій Болюбаш, який подякував учасникам за свято, та військовий капелан о. Юрій Галабуда. Отець Юрій подякував студентам і викладачам коледжу та наголосив на важливості берегти українські традиції, плекати у серцях духовне та зуміти навчити найважливішого у житті – розрізняти, що у цьому світі тлінне, а що – вічне.
Студенти колядували на пролаву новонародженого Христа, бажали Україні перемоги і миру усьому світові. А на завершення частували гостей смачними пампухами.
Хлопці та дівчата вдало перевтілилися в біблійні образи Ангелів, Пастушків, трьох Царів. Звісно не обійшлося і без традиційних чорта та Жида. У всі часи Вертеп адаптовували до умов сучасності. І сьогодні у постановці вдало перепліталися події Різдва Христового та сьогодення.
Завітали на свято директор коледжу Юрій Болюбаш, який подякував учасникам за свято, та військовий капелан о. Юрій Галабуда. Отець Юрій подякував студентам і викладачам коледжу та наголосив на важливості берегти українські традиції, плекати у серцях духовне та зуміти навчити найважливішого у житті – розрізняти, що у цьому світі тлінне, а що – вічне.
Студенти колядували на пролаву новонародженого Христа, бажали Україні перемоги і миру усьому світові. А на завершення частували гостей смачними пампухами.
Артур ХОМІЦЬКИЙ,
студент групи ІПЗ- І
Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська
політехніка»
студент групи ІПЗ- І
Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська
політехніка»
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