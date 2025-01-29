Новини Золочівщини
08:42, 06 лютого 2025
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Вертепне дійство «Прощання з колядою»

Вертепне дійство «Прощання з колядою»
Gazeta
Фото: НУС
30 січня 2025 року студенти групи ІПЗ-І Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» разом із кураторкою групи Іриною Ковалик завершили святкування різдвяного циклу свят. У їх постановці відбулось чудове вертепне дійство «Прощання з колядою».
Вертепне дійство «Прощання з колядою»
Вертепне дійство «Прощання з колядою»
Вертепне дійство «Прощання з колядою»

Хлопці та дівчата вдало перевтілилися в біблійні образи Ангелів, Пастушків, трьох Царів. Звісно не обійшлося і без традиційних чорта та Жида. У всі часи Вертеп адаптовували до умов сучасності. І сьогодні у постановці вдало перепліталися події Різдва Христового та сьогодення.
Завітали на свято директор коледжу Юрій Болюбаш, який подякував учасникам за свято, та військовий капелан о. Юрій Галабуда. Отець Юрій подякував студентам і викладачам коледжу та наголосив на важливості берегти українські традиції, плекати у серцях духовне та зуміти навчити найважливішого у житті – розрізняти, що у цьому світі тлінне, а що – вічне.
Студенти колядували на пролаву новонародженого Христа, бажали Україні перемоги і миру усьому світові. А на завершення частували гостей смачними пампухами.
Артур ХОМІЦЬКИЙ,
студент групи ІПЗ- І
Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська
політехніка»
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