«ЗІРКА МИРУ І ЛЮБОВІ»: СИЛА МИСТЕЦТВА У ЧАС ВИПРОБУВАНЬ

Лідія ЛІСНА

Вистава «Зірка миру і любові» знайшла відгук у душі кожного українця. У тих, хто захищає нашу державу, хто хвилюється за рідних і близьких на передовій, хто перебуває далеко від Батьківщини, хто самотужки виховує дітей чи працює під час обстрілів, рятуючи життя інших. У тих, хто звик жити в умовах сирен і вибухів, але ніколи не зречеться своєї незалежності.У серці цього всього – любов. Саме вона дає нам сили вірити в краще, підтримувати одне одного і надихатися тим, що нас оточує. Любов здатна перемогти зло, здолати ворогів і створити мир на Землі. А мир і любов – це прояв Божої присутності, яка допомагає нам вистояти у найважчі моменти життя.Щирі усмішки та шалені оплески отримали на свою адресу талановиті учасники вистави, а саме: Анастасія Анісімова, Адріана Горбач, Анна Куса, Анна Лайбіда, Вікторія Левенець, Владислав Зарічний, Дарія Гамрат, Захар Вовк, Ірина Костів, Марічка Гардигура, Марта Гальчик, Матвій Анісімов, Максим Анісімов, Олег Блашко, Олексій Блиск, Орест Чекайло, Соломія Байко, Соломія Дзюрман, Софія Марухняк, Софія Юхимук, Софія Янченко, Христина Куса, Яна Козелько.У фойє Палацу культури відбувся благодійний ярмарок, який об’єднав небайдужих містян задля спільної мети – допомоги захисникам України. Завдяки активній участі волонтерів та відвідувачів вдалося зібрати 12 360 грн. Частину коштів – 4 000 грн – передано до Золочівської міської ради на виготовлення дронів. Решту суми спрямовано на закупівлю 14 турнікетів «Січ», які будуть відправлені на харківський напрямок для наших воїнів.До організації ярмарку долучилися волонтери: Галина та Юрій Кусі, Лілія Саханевич, Алла Грицай, Неля Вовк, Марія Руда, Емілія та Ірина Білінські, Ірина Головко, Надія Гриневич, Галина Квасниця. Саме завдяки їхній ініціативі та наполегливій праці цей захід став не лише можливістю зробити добру справу, а й теплим місцем зустрічі однодумців.Окрім ярмарку, подружжя Кусих створило у фойє тематичну фотозону, де всі охочі могли зробити пам’ятні знімки.Також після вистави Золочівський молодіжний театр «Край» провів особливий розіграш. Троє глядачів отримали почесне звання «Наш найкращий глядач» та приємні сюрпризи.Цей благодійний вечір ще раз довів: разом ми сильніші, і кожен внесок – це крок до нашої спільної Перемоги!