Втридцяте делегація зі Шьонінгена відвідала Золочів із гуманітарною місією

Леся ГОРГОТА

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До Золочева втридцяте за час повномасштабного вторгнення завітала делегація з нашого партнерського міста Шьонінген (Німеччина). Очолив її Петер Фос, керівник Німецько-українського товариства та почесний громадянин Золочева. Цей візит відбувся в рамках гуманітарної місії, метою якої було підтримати громаду в складний час, передати необхідну допомогу, а також ще раз підкреслити міцність партнерських відносин між нашими містами.Німецькі друзі зустрілись із міським головою Золочева Ігорем Гриньківим, під час якої обговорили поточні виклики громади та перспективи подальшої співпраці. Товариство «Золочів-Шьонінген: партнери» продовжує тісно працювати із Золочівською міською радою, що дозволяє реалізовувати важливі проєкти для міста.Міький голова Золочева Ігор Гриньків зазначив:«Співпраця із Шьонінгеном — це приклад справжнього партнерства, яке базується на довірі, підтримці та спільних цінностях. Ми щиро вдячні за цю допомогу, яка стає надійним підґрунтям для подальшого розвитку нашої громади. Такі візити зміцнюють наші зв’язки та відкривають нові можливості для спільних проєктів».Особливою подією під час візиту стало вручення автомобіля для дитячого будинку «Рідний дім», що знаходиться в селі Сасів Золочівської громади. Цей будинок став справжньою домівкою для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не лише із Золочівщини, а й з окупованих територій і зон бойових дій.Автомобіль був придбаний завдяки ініціативі жительки Шьонінгена Крістіани Бінрот, яка вклала значні власні кошти на підтримку українців. Транспортний засіб стане незамінним у повсякденному житті родини, допоможе в організації виїздів, вирішенні побутових питань та забезпеченні потреб дітей.Керівниця дитячого будинку «Рідний дім» Наталія Тамчук подякувала за підтримку:«Щиро дякуємо нашим німецьким друзям за цей подарунок. Автомобіль допоможе нам ще ефективніше піклуватися про наших дітей, надаючи їм все необхідне для комфортного життя. Ваша допомога – це доказ того, що добро не має кордонів, і ми відчуваємо, що не залишилися наодинці зі своїми викликами».Голова німецько-українського товариства Петер Фос наголосив:«Ми завжди підтримували і будемо підтримувати Україну та Золочів. Це місто і його мешканці стали для нас близькими. У ці непрості часи ми разом, і ми щиро віримо, що наша співпраця допоможе подолати будь-які виклики. Дякую голові товариства «Золочів-Шьонінген: партнери» Оксані Криницькій та членові Правління Товариства Романові Припіну за їхню невтомну працю, яка допомагає зміцнювати наші зв’язки та втілювати важливі проєкти».Голова Товариства Оксана Криницька додала:«Кожен візит наших партнерів зі Шьонінгена — це не лише підтримка, а й свідчення справжньої дружби. Ми надзвичайно вдячні за допомогу, щире прагнення бути поруч у найскладніші моменти та віру в нашу громаду. Завдяки цій співпраці ми разом будуємо майбутнє, яке базується на довірі, добрі та спільних зусиллях».Завдяки співпраці із Шьонінгеном Золочівська громада отримує не лише матеріальну, а й моральну підтримку, яка вкрай важлива у складний час. Автомобіль для дитячого будинку «Рідний дім» та гуманітарна допомога для громади стали черговими кроками у зміцненні дружби між нашими містами.