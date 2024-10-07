Приклад жертовності та незламності української молоді

Лідія ЛІСНА

Традиційно захід організували викладачі та студенти Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка». Молодь, яка сьогодні будує майбутнє країни, з особливою увагою і шаною згадувала своїх ровесників, котрі у січні 1918 року стали на захист незалежності України.Програма вечора була пронизана духом пам’яті. Вірші та пісні, що лунали у залі, віддавали шану молодим студентам і гімназистам, які понад століття тому стали на захист своєї Батьківщини. Їхній подвиг – це не лише сторінка історії, а живий символ незламності українського народу.Ці юнаки були цвітом нації – такими ж, як і ми. Вони мріяли про мирне життя, хотіли кохати, навчатися, творити, але віддали своє майбутнє заради України. Їхній приклад нагадує нам про цінність свободи, за яку й сьогодні доводиться боротися.Пісні та поетичні рядки, що звучали цього вечора, наповнювали серця присутніх гордістю, смутком і водночас вірою. Вірою в те, що їхня жертва не була марною, а Україна обов’язково переможе.Завершальним етапом заходу, присвяченого пам’яті Героїв Крут, стала особлива промова директора Золочівського фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» Юрія Болюбаша, який висловив глибоку вдячність усім, хто долучився до створення цього заходу – студентам, організаторам та глядачам. Він наголосив, що пам’ять про подвиг юнаків під Крутами є не лише історичним уроком, а й важливим дороговказом для сьогодення.Окремо Юрій Ярославович звернувся до тих, хто сидів у залі й, можливо, відчував смуток, адже сьогодні Україна знову переживає важкі випробування. Його слова підтримки стали символом єдності, віри та незламного духу. Адже допоки ми пам’ятаємо своїх героїв – вони живуть у наших серцях, а їхній подвиг надихає нас на боротьбу за свободу і мирне майбутнє.