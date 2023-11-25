Сьогодні, 23 листопада 2024 року, у День пам'яті жертв голодоморів 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 років в Україні на площі Незалежності у Золочеві відбулась екуменічна панахида за участю духовенства району та літературна композиція у виконанні молодіжного театру «Край» (керівник Катерина Тихонова).

Традиційно о 16 годині усі присутні вшанували Хвилиною мовчання усіх загиблих під час голодоморів, а священники провели спільну молитву за упокій невинно убієнних і закатованих голодом.

У заходах взяли участь представники районної та міської влади, громадськість, військовослужбовці, молодь.

Із лампадок золочів‘яни виклали на площі хрест, на підвіконнях помешкань золочів‘ян ще довго горіли свічки як пам'ять за жертвами голодоморів.

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, «розкуркулення» селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, на знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.

Українські селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила чотири з половиною мільйони українців.