Новини Золочівщини
12:41, 14 листопада 2024
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Щиросердечно дякуємо!

Щиросердечно дякуємо!
Gazeta
Фото: НУС
Хочемо засвідчити свою повагу лікарю-хірургу Золочівської центральної районної лікарні Ігорю В’ячеславовичу Мовчану та його команді, де проходила лікування наша літня родичка.
Чітко налагоджена робота, миттєва реакція на екстремальні ситуації, щохвилинний контроль стану хворих і швидке реагування на їхні потреби. Все робиться спокійно, виважено, згідно з протоколом, з великою повагою і співчуттям до хворого та його рідних.
Бажаємо Вам успішно продовжувати рятувати своїх пацієнтів від будь-яких хвороб, завжди виправдовувати всі добрі надії і неодмінно знаходити вихід з будь-якої ситуації. Здоров’я Вам і Вашій родині, благополучної діяльності і щасливого довгого життя. Спасибі за Вашу працю, за Ваш професіоналізм, за Вашу самовідданість.
Від родини КОСТОМАХА-ГОРОДИЛОВСЬКИХ
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