Щиросердечно дякуємо!

Від родини КОСТОМАХА-ГОРОДИЛОВСЬКИХ

Хочемо засвідчити свою повагу лікарю-хірургу Золочівської центральної районної лікарні Ігорю В’ячеславовичу Мовчану та його команді, де проходила лікування наша літня родичка.Чітко налагоджена робота, миттєва реакція на екстремальні ситуації, щохвилинний контроль стану хворих і швидке реагування на їхні потреби. Все робиться спокійно, виважено, згідно з протоколом, з великою повагою і співчуттям до хворого та його рідних.Бажаємо Вам успішно продовжувати рятувати своїх пацієнтів від будь-яких хвороб, завжди виправдовувати всі добрі надії і неодмінно знаходити вихід з будь-якої ситуації. Здоров’я Вам і Вашій родині, благополучної діяльності і щасливого довгого життя. Спасибі за Вашу працю, за Ваш професіоналізм, за Вашу самовідданість.