Золочів вдвадцятьсьоме відвідали друзі з Шьонінгена з новою гуманітарною допомогою

Леся ГОРГОТА

Фото авторки Фото авторки

Партнери передали для міста автомобіль для потреб комунальних служб, що допоможе підвищити ефективність роботи міських служб у щоденному обслуговуванні громади.Також делегація відвідала дитячий садочок №7 «Веселка», партнером якого є дитячий садок ім. Святого Лоренца у Шьонінгені. Німецькі гості привезли для малечі солодощі та іграшки, що викликало радість у дітей та підкреслило теплоту дружніх відносин між садочками.Учні Сасівської школи отримали від побратимів з Німеччини парти та стільці, а для малозабезпечених мешканців громади було передано одяг та засоби гігієни, а також три крісла колісні для осіб з інвалідністю.Під час візиту Бйорн Шрайбер і його колеги мали змогу побувати у Шьонінген сквері у Золочеві та оцінити, як активно йдуть будівельні роботи у цьому символічному місці.Бйорн Шрайбер відзначив:«Ми раді бачити, з якою швидкістю відбувається будівництво скверу. Це не лише свідчення нашої дружби та партнерста, а й прекрасний приклад того, як спільними зусиллями можна створити комфортне середовище навіть у цей складний час».Петер Фос, голова Німецько-українського товариства, запевнив, що підтримка України не припиниться, і громада Шьонінгена й надалі готова допомагати. Він підкреслив важливість єдності в цей час:«Жителі Шьонінгена будуть з українцями стільки, скільки буде потрібно. Ми готові надавати допомогу та підтримувати вас у цій важкій боротьбі за мир і свободу».Міський голова Золочева Ігор Гриньків висловив щиру подяку за неоціненну допомогу, яку вже вкотре надали друзі з Німеччини:«Дякую нашим партнерам з Шьонінгена за підтримку і за те, що навіть у складні часи ви залишаєтеся поруч з нами. Ваші зусилля, підтримка і допомога є важливими для нашої громади, і ми дуже цінуємо це».Особливу зворушливість зустрічі додала історія, якою поділився Вернер Шульце. Його помічницею в Німеччині є жінка в'єтнамського походження, родина якої свого часу також постраждала від війни. Дізнавшись, що Вернер вирушає з гуманітарною місією до України, вона передала українцям 40 євро з власних заощаджень. Це простий, але глибокий жест, який свідчить про те, що добро та підтримка не мають меж і національностей.Щиро дякуємо нашим друзям з Шьонінгена за їхню відданість і доброту!