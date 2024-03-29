Новини Золочівщини
Золочів вдвадцятьсьоме відвідали друзі з Шьонінгена з новою гуманітарною допомогою
З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну дружба між Золочевом і німецьким містом Шьонінген лише зміцнилася.
У рамках чергового, вже двадцять сьомого візиту, місто відвідали давні друзі та партнери громади – почесний громадянин нашої громади Петер Фос, Бйорн Шрайбер та Вернер Шульце. Ця зустріч була наповнена щирими моментами підтримки та допомоги, яку німецькі друзі доставили для потреб золочів’ян.
Партнери передали для міста автомобіль для потреб комунальних служб, що допоможе підвищити ефективність роботи міських служб у щоденному обслуговуванні громади.
Також делегація відвідала дитячий садочок №7 «Веселка», партнером якого є дитячий садок ім. Святого Лоренца у Шьонінгені. Німецькі гості привезли для малечі солодощі та іграшки, що викликало радість у дітей та підкреслило теплоту дружніх відносин між садочками.
Учні Сасівської школи отримали від побратимів з Німеччини парти та стільці, а для малозабезпечених мешканців громади було передано одяг та засоби гігієни, а також три крісла колісні для осіб з інвалідністю.
Під час візиту Бйорн Шрайбер і його колеги мали змогу побувати у Шьонінген сквері у Золочеві та оцінити, як активно йдуть будівельні роботи у цьому символічному місці.
Бйорн Шрайбер відзначив:
«Ми раді бачити, з якою швидкістю відбувається будівництво скверу. Це не лише свідчення нашої дружби та партнерста, а й прекрасний приклад того, як спільними зусиллями можна створити комфортне середовище навіть у цей складний час».
Петер Фос, голова Німецько-українського товариства, запевнив, що підтримка України не припиниться, і громада Шьонінгена й надалі готова допомагати. Він підкреслив важливість єдності в цей час:
«Жителі Шьонінгена будуть з українцями стільки, скільки буде потрібно. Ми готові надавати допомогу та підтримувати вас у цій важкій боротьбі за мир і свободу».
Міський голова Золочева Ігор Гриньків висловив щиру подяку за неоціненну допомогу, яку вже вкотре надали друзі з Німеччини:
«Дякую нашим партнерам з Шьонінгена за підтримку і за те, що навіть у складні часи ви залишаєтеся поруч з нами. Ваші зусилля, підтримка і допомога є важливими для нашої громади, і ми дуже цінуємо це».
Особливу зворушливість зустрічі додала історія, якою поділився Вернер Шульце. Його помічницею в Німеччині є жінка в'єтнамського походження, родина якої свого часу також постраждала від війни. Дізнавшись, що Вернер вирушає з гуманітарною місією до України, вона передала українцям 40 євро з власних заощаджень. Це простий, але глибокий жест, який свідчить про те, що добро та підтримка не мають меж і національностей.
Щиро дякуємо нашим друзям з Шьонінгена за їхню відданість і доброту!
У рамках чергового, вже двадцять сьомого візиту, місто відвідали давні друзі та партнери громади – почесний громадянин нашої громади Петер Фос, Бйорн Шрайбер та Вернер Шульце. Ця зустріч була наповнена щирими моментами підтримки та допомоги, яку німецькі друзі доставили для потреб золочів’ян.
Партнери передали для міста автомобіль для потреб комунальних служб, що допоможе підвищити ефективність роботи міських служб у щоденному обслуговуванні громади.
Також делегація відвідала дитячий садочок №7 «Веселка», партнером якого є дитячий садок ім. Святого Лоренца у Шьонінгені. Німецькі гості привезли для малечі солодощі та іграшки, що викликало радість у дітей та підкреслило теплоту дружніх відносин між садочками.
Учні Сасівської школи отримали від побратимів з Німеччини парти та стільці, а для малозабезпечених мешканців громади було передано одяг та засоби гігієни, а також три крісла колісні для осіб з інвалідністю.
Під час візиту Бйорн Шрайбер і його колеги мали змогу побувати у Шьонінген сквері у Золочеві та оцінити, як активно йдуть будівельні роботи у цьому символічному місці.
Бйорн Шрайбер відзначив:
«Ми раді бачити, з якою швидкістю відбувається будівництво скверу. Це не лише свідчення нашої дружби та партнерста, а й прекрасний приклад того, як спільними зусиллями можна створити комфортне середовище навіть у цей складний час».
Петер Фос, голова Німецько-українського товариства, запевнив, що підтримка України не припиниться, і громада Шьонінгена й надалі готова допомагати. Він підкреслив важливість єдності в цей час:
«Жителі Шьонінгена будуть з українцями стільки, скільки буде потрібно. Ми готові надавати допомогу та підтримувати вас у цій важкій боротьбі за мир і свободу».
Міський голова Золочева Ігор Гриньків висловив щиру подяку за неоціненну допомогу, яку вже вкотре надали друзі з Німеччини:
«Дякую нашим партнерам з Шьонінгена за підтримку і за те, що навіть у складні часи ви залишаєтеся поруч з нами. Ваші зусилля, підтримка і допомога є важливими для нашої громади, і ми дуже цінуємо це».
Особливу зворушливість зустрічі додала історія, якою поділився Вернер Шульце. Його помічницею в Німеччині є жінка в'єтнамського походження, родина якої свого часу також постраждала від війни. Дізнавшись, що Вернер вирушає з гуманітарною місією до України, вона передала українцям 40 євро з власних заощаджень. Це простий, але глибокий жест, який свідчить про те, що добро та підтримка не мають меж і національностей.
Щиро дякуємо нашим друзям з Шьонінгена за їхню відданість і доброту!
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Фото авторки
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)