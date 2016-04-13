Новини Золочівщини
18:26, 31 жовтня 2024
34
0

1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр – міське кладовище

1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр – міське кладовище
Gazeta
Фото: НУС
1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр (вул. Бандери Ст. Героя України, 2, м. Золочів) – міське кладовище на вул. Об’їзна (рух автобуса по вул. Шевченка).
Відправлення першого рейсу автобуса з площадки на вул. Бандери Ст. Героя України, 2 о 14.00 год.
Відправлення автобуса з кінцевих пунктів маршруту по мірі наповнення автобуса пасажирами.
Відправлення останнього рейсу автобуса – о 18.30 год. з міського кладовища на вул. Об’їзній у м. Золочеві.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Попередження про заборону паркуватись
Попередження про заборону паркуватись
13.04.16, Новини Золочівщини
Українців кличуть у неділю на марш солідарності через події у волновасі
Українців кличуть у неділю на марш солідарності через події у волновасі
16.01.15, Новини Золочівщини
ДТП з військовими
ДТП з військовими
06.01.15, Укрaїнa
Розпочато будівництво дитячого майданчика на вул. Героя України С. Бандери ...
Розпочато будівництво дитячого майданчика на вул. Героя України С. Бандери ...
19.10.14, Відео
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.