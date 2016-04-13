Новини Золочівщини
1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр – міське кладовище
1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр (вул. Бандери Ст. Героя України, 2, м. Золочів) – міське кладовище на вул. Об’їзна (рух автобуса по вул. Шевченка).
Відправлення першого рейсу автобуса з площадки на вул. Бандери Ст. Героя України, 2 о 14.00 год.
Відправлення автобуса з кінцевих пунктів маршруту по мірі наповнення автобуса пасажирами.
Відправлення останнього рейсу автобуса – о 18.30 год. з міського кладовища на вул. Об’їзній у м. Золочеві.
Відправлення першого рейсу автобуса з площадки на вул. Бандери Ст. Героя України, 2 о 14.00 год.
Відправлення автобуса з кінцевих пунктів маршруту по мірі наповнення автобуса пасажирами.
Відправлення останнього рейсу автобуса – о 18.30 год. з міського кладовища на вул. Об’їзній у м. Золочеві.
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