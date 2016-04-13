1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр – міське кладовище

1 листопада 2024 року буде курсувати автобус на маршруті Центр (вул. Бандери Ст. Героя України, 2, м. Золочів) – міське кладовище на вул. Об’їзна (рух автобуса по вул. Шевченка).

Відправлення першого рейсу автобуса з площадки на вул. Бандери Ст. Героя України, 2 о 14.00 год.

Відправлення автобуса з кінцевих пунктів маршруту по мірі наповнення автобуса пасажирами.

Відправлення останнього рейсу автобуса – о 18.30 год. з міського кладовища на вул. Об’їзній у м. Золочеві.