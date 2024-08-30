Чемпіон світу проведе відкрите тренування з армреслінгу для ветеранів у Золочеві

3 листопада 2024 року, о 12 год., в спортзалі «Планета здоров’я» у Золочеві відбудеться тренування з армреслінгу, для ветеранів, яке проведе чемпіон світу та уродженець нашої громади Вадим Савенко за підтримки Львівської обласної федерації армреслінгу та Золочівської міської ради.

Кошти у сумі 100 000 гривень на придбання тренажерів для тренування та реабілітації військових передав через Благодійний фонд «Золочів відроджений» добродій Ярослав зі СШA.

Вадим Савенко – житель Золочівської громади, села Ушня, і його шлях у спорті розпочався з простого бажання випробувати себе. Перший суперник, якому він хотів довести свою силу, був його батько. Це бажання переросло в справжню пристрасть, і з часом Вадим став чемпіоном світу, здобув численні перемоги на європейських турнірах. Сьогодні він не лише підтримує свою спортивну форму, але й ділиться досвідом, проводячи майстер-класи для молодих спортсменів та ветеранів.

Також Вадим Савенко проводитиме тренування з військовими.

«Мені хочеться бачити наших ветеранів сильними, відновленими і впевненими в собі, — зазначає Вадим. – Я знаю, що спорт може допомогти їм, так само як допоміг і мені, адже це не просто заняття, це спосіб знайти новий сенс, побачити свої можливості й відчути підтримку».

«Спорт допоміг мені повірити в себе, і я хочу, щоб він став тим самим для наших ветеранів», — говорить Вадим Савенко, відомий на міжнародній арені армреслер, який здобув численні титули на чемпіонатах світу та Європи. «Я сам з дитинства прагнув випробувати свої сили і знайшов у спорті підтримку і мотивацію. Сьогодні, бачачи, як наші герої потребують підтримки після пережитих травм, я розумію, що можу допомогти їм знайти нову силу і впевненість у собі. Відкрите тренування з армреслінгу для ветеранів, особливо з ампутованими кінцівками, має кілька важливих переваг. Це покращує фізичну реабілітацію, адже тренування сприяють розвитку сили і координації. Ветерани отримують психологічну підтримку, адже тренування проходять у дружній атмосфері однодумців, що допомагає відчути спільноту. Цей вид спорту підходить кожному, адже ми завжди можемо адаптувати тренування під конкретні потреби і можливості людини», — підкреслює Вадим Савенко.Окрім фізичної користі, тренування з армреслінгу сприяють психологічній реабілітації. Учасники заходу зможуть спілкуватися з однодумцями, обмінюватися досвідом і знаходити нових друзів, що допоможе відновити соціальні зв’язки та поліпшити загальний емоційний стан. Вадим зазначає: «Коли вони бачать, що поруч є ті, хто їх розуміє, хто теж пройшов важкі часи, це додає віри в себе. Я хочу, щоб це тренування стало для них тим кроком, який дасть новий заряд сил і наснагу жити далі».Запрошуємо ветеранів, їхні родини та всіх небайдужих приєднатися до тренування 3 листопада. Це не тільки можливість спробувати свої сили, а й унікальний шанс отримати підтримку від справжнього чемпіона.