Стратегічна роль водопостачання в умовах викликів сьогодення

– Наше підприємство відіграє ключову роль у житті міста. Ми забезпечуємо централізоване водопостачання та водовідведення, що критично для функціонування як побутових, так і комерційних об’єктів. На нас покладена відповідальність за підтримку інфраструктури, що охоплює понад 78 км водопровідних мереж і майже 25 км каналізаційних. І хоча мережі вже застарілі, ми оперативно реагуємо на будь-які поломки або аварії.– Одним із найбільших викликів для нас є часті аварії на водопровідних та каналізаційних мережах. Через вік труб – більшість із них експлуатується вже понад 45 років – нам доводиться часто проводити ремонтні роботи. У цьому році за підтримки міської ради ми змогли замінити аварійні ділянки водопроводу на важливих вулицях міста, таких як вул. Шашкевича, Лесі Українки та О. Безпалька. Це було непросто, але завдяки використанню новітніх технологій, зокрема горизонтально направленого буріння, ми змогли мінімізувати вплив на жителів і швидко відновити водопостачання.– Завдяки проведеним роботам ми змогли стабілізувати тиск у водопроводі для мешканців кількох районів, зокрема на вул. О. Безпалька, Заріччя та Парковій. Крім того, цього року ми підключили до центрального водопостачання 150 нових споживачів у районах вул. Закарпатської, Галицької, частині вул. Лесі Українки та Бродівської. Це значний крок, адже ми розширюємо мережу і забезпечуємо водою все більше людей. І знову ж таки, це навантаження на мережу.– Це один із наших найбільших проєктів на 2024-2025 роки. Через часті прориви на магістральному водопроводі від водозабору «Золочів» до об’їзної дороги Львів-Тернопіль ми були змушені часто зупиняти водопостачання для всього міста. Але в жовтні 2024 року міська рада виділила кошти на капітальний ремонт цієї ділянки. Ми плануємо не лише зменшити кількість зупинок, а й значно підвищити надійність всього водопостачання для Золочева.– Так, ми також стикаємось з проблемами на каналізаційних мережах. Наприклад, у цьому році за кошти місцевого бюджету ми провели капітальний ремонт аварійного колектора на каналізаційно-насосній станції № 1. Це був важливий крок для забезпечення надійної роботи всієї системи водовідведення в місті. Ми не можемо дозволити собі нехтувати такими важливими аспектами інфраструктури, адже це безпосередньо впливає на якість життя людей.– В умовах постійних атак на енергетичні об’єкти ми були змушені шукати альтернативні джерела енергії. Усі наші об’єкти, зокрема водозабори, станції другого підйому та каналізаційно-насосні станції, обладнані дизельними генераторами. Ми також забезпечені достатнім запасом палива, з чим нам допомогла Золочівська міська рада. Крім того, у жовтні 2024 року з міського бюджету виділено кошти на встановлення сонячної електростанції на водозаборі «Підгородне». Це допоможе зменшити витрати на електроенергію в майбутньому та забезпечить стабільність роботи навіть у випадку тривалих відключень електрики.– Ми прагнемо не тільки забезпечити надійність системи, а й зробити обслуговування наших клієнтів зручнішим. Для зручності наших абонентів ми запровадили кілька нових сервісів. Тепер показники можна подати через мобільний телефон +380689237004 або за допомогою Telegram-бота @zlvodabot. Також ми створили електронний кабінет на нашому офіційному сайті https://zlvoda.com.ua, де мешканці можуть перевірити стан свого рахунку та подати показники лічильників. Це полегшує комунікацію між нами і нашими споживачами, знижує навантаження на абонвідділ і робить процес більш прозорим.– Це дійсно велика проблема. На сьогоднішній день у нас спостерігається значний дефіцит кадрів, особливо в умовах, коли кожен новий працівник повинен пройти перевірку у військкоматі. Крім того, через низькі зарплати залучити нових спеціалістів досить складно. Люди не хочуть іти на малу зарплату, особливо на такі складні посади, які вимагають постійної уваги і готовності до аварійних робіт. Ми намагаємося вирішувати це питання, але ресурсів поки що недостатньо.– Враховуючи основні складові тарифу, підприємство змушене підготувати новий розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на 2025 рік. Основними факторами є підняття ціни на електроенергію на 21,8 %, мінімальної заробітної плати на 12,7 %, а також зростання цін на матеріали на 33 %. Крім того, ми бачимо збільшення ставок за рентну плату, користування надрами та екологічний податок, який виріс на 14,6 %. Оскільки підвищення тарифів може суттєво вплинути на населення, яке є основним споживачем наших послуг, ми будемо звертатись до депутатського корпусу Золочівської міської ради щодо виділення коштів на часткове чи повне відшкодування різниці в тарифах для населення з місцевого бюджету, щоб зменшити фінансове навантаження на жителів.– Наш головний пріоритет – це забезпечення стабільної роботи підприємства, підвищення надійності водопостачання та водовідведення, а також модернізація нашої інфраструктури. Ми плануємо продовжувати заміну застарілих труб, впроваджувати нові технології та підвищувати енергоефективність. Особливо важливою для нас є реалізація проєкту сонячної електростанції, що дозволить зменшити наші витрати на енергоресурси та зробить підприємство більш незалежним від зовнішніх чинників.– Ми робимо все можливе для підтримки громади і покращення якості життя у Золочеві, і впевнені, що спільними зусиллями зможемо досягти ще більшого.Розмовляла