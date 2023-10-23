Інклюзивність і гендерна рівність у відновленні України: ключ до справедливого майбутнього



Наталія СВІДЕРСЬКА

План відновлення України базується на двох важливих принципах: підході "Build Back Better" і принципі гендерної рівності та інклюзії. Цей підхід передбачає не лише відбудову зруйнованого, але й створення умов для того, щоб нова інфраструктура, соціальні програми та політики враховували потреби всіх верств населення. Сюди входять енергоефективні технології, універсальний дизайн і підтримка вразливих груп.Інклюзивний підхід допоможе запобігти маргіналізації жінок, людей з інвалідністю, літніх осіб та інших груп, які часто залишаються поза увагою під час кризових періодів. Таким чином, відновлення стає не просто відбудовою, а трансформацією суспільства, що сприяє зміцненню соціальної справедливості.У процесі відновлення важливо враховувати, що війна по-різному вплинула на чоловіків і жінок. Жінки часто беруть на себе більше відповідальності за догляд за дітьми та родичами, у той час як чоловіки частіше залучені до військових дій. Через це їхні потреби у відновленні можуть суттєво відрізнятися.Гендерно-чутливі ініціативи дозволяють враховувати ці відмінності, щоб усі громадяни мали доступ до необхідних ресурсів і послуг. Це може бути реалізація програм з медичної та психологічної допомоги, працевлаштування та навчання, доступ до житла. Усі ці ініціативи мають бути доступні незалежно від статі, соціального чи економічного статусу.Інклюзія в управлінні та прийнятті рішеньЩе одним важливим аспектом є забезпечення участі жінок та маргіналізованих груп у процесах прийняття рішень. Місцеві та національні дорадчі органи, де представлені різні соціальні групи, можуть стати платформою для висловлення потреб та проблем, які виникають у ході відновлення. Це також стосується участі у плануванні та розподілі бюджету, щоб ресурси спрямовувалися на розвиток соціальної інфраструктури — освіту, охорону здоров’я, засоби до існування.Один із інструментів, що допомагає забезпечити справедливий розподіл фінансів і ресурсів — це гендерний аналіз. Збір даних, розподілених за статтю, дозволяє краще зрозуміти, які групи потребують більшої підтримки, і як можна підвищити ефективність програм. Гендерно-чутливі рішення допоможуть уникнути випадків, коли частина населення залишається без уваги.Крім того, впровадження гендерного підходу підвищує легітимність програм на міжнародній арені. Країни, що підтримують Україну, зацікавлені в тому, щоб допомога використовувалася ефективно і сприяла зміцненню прав людини та рівності. Гендерно чутливі політики допомагають підвищити довіру з боку міжнародної спільноти та донорів.Потреба в інструментах і знанняхПроте залишається проблема нестачі кваліфікованих фахівців на місцевому рівні, які можуть впроваджувати гендерно-чутливі політики. Для цього вже розроблені спеціальні інструменти, такі як Інструмент оперативної оцінки рівня впровадження гендерного підходу в програмних документах. Цей інструмент дозволяє швидко оцінити, наскільки політики та програми враховують гендерну рівність і інклюзивність, і допомагає виявити можливі прогалини.Відновлення України на основі гендерної рівності та інклюзії — це не лише про справедливість, а й про ефективність. Інклюзивні політики дозволять врахувати потреби всіх верств населення, що сприятиме більш стійкому розвитку країни в довгостроковій перспективі. Важливо, щоб цей підхід став невід'ємною частиною стратегій, планів і програм на всіх рівнях управління.Публікація створена завдяки підтримці Європейського Союзу, наданій в рамках проєкту «Мережа гендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій щодо політик», що реалізовує Український Жіночий Фонд. Відповідальність за зміст інформації несе громадська організація «Бюро гендерних стратегій та бюджетування». Інформація, що представлена, не завжди відображає погляди ЄС і УЖФ.