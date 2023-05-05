20 спортсменів із Золочева привезли 18 нагород

Минулої суботи у Львові відбувся турнір «Перший Крок» з кіокушинкай карате!



20 спортсменів із Золочева взяли участь у цих змаганнях та привезли додому 18 нагород!

Чемпіонами стали:

Скрипець Анастасія

Антропов Богдан

Луцишин Назарій

Труш Софія

Редька Денис

Майже чемпіони:

Курпіта Віталій

Гриньків Богдан

Купин Марія

Білий Роман

3 місце:

Каденко Ілля

Курпіта Анастасія

Курило Роман

Олексій Володимир

Казьмір Олександр

Барабаш Яким

Оліярчук Поліна

Галабуда Маргарита

Раєв Давид

Вітаємо усіх із чудовими результатами! Ті, хто не посів призових місць, не засмучуйтеся — продовжуйте свій шлях у кіокушинкай, навчайтеся на помилках і ніколи не здавайтеся! ОСУ!

Сенсей Володимир Красносельський разом зі своїми учнями висловлюють щиру подяку міському голові Золочева Ігорю Гриньківу та відділу з питань освіти, молоді та спорту за надання транспорту для участі в змаганнях.