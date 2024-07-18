Новини Золочівщини
06:17, 16 жовтня 2024
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Увага! Завтра, з 9 год. буде припинено подачу газу

Увага! Завтра, з 9 год. буде припинено подачу газу
Gazeta
Фото: НУС
Золочівське УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього міста Золочів, 17 жовтня 2024 року з 09 год. буде припинено подачу газу.
Відновлення газопостачання заплановано після 17 год. того ж дня.
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