Новини Золочівщини
07:28, 15 жовтня 2024
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Долучайтесь до голосування!

Долучайтесь до голосування!
Gazeta
Фото: НУС
Шановні краяни!

Проект Золочівської міської територіальної громади – перехід між терапевтичним та хірургічним відділеннями КНП «Золочівська ЦРЛ» та ремонт хірургічного відділення пройшов у другий тур відбору.

Основною метою проекту є комфортне пересування осіб із обмеженими фізичними можливостями, швидкий доступ до пацієнтів та надання їм якісної допомоги.

Залишилося небагато – лише ПРОГОЛОСУВАТИ на офіційному сайті Конкурсу за посиланням https://fakty.com.ua/hromady/project/175/.

Переходьте за посиланням, авторизовуйтеся через Facebook та тисніть кнопку «ПРОГОЛОСУВАТИ».

Голосування відкрите з 14 жовтня до 10 листопада 23:59.

Громада міста Золочів та працівники КНП «Золочівська ЦРЛ» (лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри) просить підтримати наш проєкт! Станьте частинкою великої справи та візьміть участь в покращенні життя інших людей. Додайте свою цеглинку до розбудови нашої лікарні.

Разом ми зможемо все!
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