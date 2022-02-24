Новини Золочівщини
Долучайтесь до голосування!
Шановні краяни!
Проект Золочівської міської територіальної громади – перехід між терапевтичним та хірургічним відділеннями КНП «Золочівська ЦРЛ» та ремонт хірургічного відділення пройшов у другий тур відбору.
Основною метою проекту є комфортне пересування осіб із обмеженими фізичними можливостями, швидкий доступ до пацієнтів та надання їм якісної допомоги.
Залишилося небагато – лише ПРОГОЛОСУВАТИ на офіційному сайті Конкурсу за посиланням https://fakty.com.ua/hromady/project/175/.
Переходьте за посиланням, авторизовуйтеся через Facebook та тисніть кнопку «ПРОГОЛОСУВАТИ».
Голосування відкрите з 14 жовтня до 10 листопада 23:59.
Громада міста Золочів та працівники КНП «Золочівська ЦРЛ» (лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри) просить підтримати наш проєкт! Станьте частинкою великої справи та візьміть участь в покращенні життя інших людей. Додайте свою цеглинку до розбудови нашої лікарні.
Разом ми зможемо все!
Проект Золочівської міської територіальної громади – перехід між терапевтичним та хірургічним відділеннями КНП «Золочівська ЦРЛ» та ремонт хірургічного відділення пройшов у другий тур відбору.
Основною метою проекту є комфортне пересування осіб із обмеженими фізичними можливостями, швидкий доступ до пацієнтів та надання їм якісної допомоги.
Залишилося небагато – лише ПРОГОЛОСУВАТИ на офіційному сайті Конкурсу за посиланням https://fakty.com.ua/hromady/project/175/.
Переходьте за посиланням, авторизовуйтеся через Facebook та тисніть кнопку «ПРОГОЛОСУВАТИ».
Голосування відкрите з 14 жовтня до 10 листопада 23:59.
Громада міста Золочів та працівники КНП «Золочівська ЦРЛ» (лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри) просить підтримати наш проєкт! Станьте частинкою великої справи та візьміть участь в покращенні життя інших людей. Додайте свою цеглинку до розбудови нашої лікарні.
Разом ми зможемо все!
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