Новини Золочівщини
Сьогодні отримано повідомлення про замінування Золочівської міської ради
14 жовтня 2024 року, після 12 год., у Золочівську міську раду надійшло повідомлення про мінування будівлі.
«Сьогодні було отримано повідомлення про замінування Золочівської міської ради.
Оперативно відреагували відповідні служби: працівники міської ради були евакуйовані, а територія будівлі і навколо ретельно обстежена фахівцями.
На щастя, загроз не виявлено, і вже незабаром роботу міської ради було відновлено в повному обсязі,» – про це повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків.
Такі ж повідомлення надійшли на електронні адреси інших міських рад та установ Львівщини.
«Сьогодні було отримано повідомлення про замінування Золочівської міської ради.
Оперативно відреагували відповідні служби: працівники міської ради були евакуйовані, а територія будівлі і навколо ретельно обстежена фахівцями.
На щастя, загроз не виявлено, і вже незабаром роботу міської ради було відновлено в повному обсязі,» – про це повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків.
Такі ж повідомлення надійшли на електронні адреси інших міських рад та установ Львівщини.
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