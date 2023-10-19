Сьогодні отримано повідомлення про замінування Золочівської міської ради

14 жовтня 2024 року, після 12 год., у Золочівську міську раду надійшло повідомлення про мінування будівлі.

«Сьогодні було отримано повідомлення про замінування Золочівської міської ради.

Оперативно відреагували відповідні служби: працівники міської ради були евакуйовані, а територія будівлі і навколо ретельно обстежена фахівцями.

На щастя, загроз не виявлено, і вже незабаром роботу міської ради було відновлено в повному обсязі,» – про це повідомив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Такі ж повідомлення надійшли на електронні адреси інших міських рад та установ Львівщини.