Сьогодні ми зустрічаємо на щиті Героя Олега БАБ'ЯКА

Вкотре горе і смуток чорним крилом накривають золочівську громаду.Сьогодні ми зустрічаємо на щиті нашого Героя Олега Богдановича БАБ'ЯКА.Захищаючи Україну від російських загарбників, солдат, механік-водій розвідувального батальйону військової частини А4051 Олег БАБ'ЯК загинув на Донеччині.Олег мобілізувався ще 2014 році, змінив своє життя зі звичного, мирного на тривожне, воєнне, сповнене небезпек. Після повномасштабного вторгнення росії на територію України, він знову став на захист рідної України, проявивши свій героїзм та самовідданість.За час проходження військової служби Олег Баб’як зарекомендував себе винятково з позитивного боку. Проявив себе досвідченим військовослужбовцем з глибоким почуттям відповідальності за результати своєї роботи, користувався авторитетом серед побратимів. Був добре підготовленим, мав високий рівень мотивації до військової служби та дисципліни. Завжди був ввічливим і чуйним до оточуючих. Не пасував перед труднощами, допомагав товаришам.Залишився вірним військовій присязі та українському народові.В загиблого Воїна Олега залишились дружина Марія, двоє синочків Матвій та Тадей, батьки. Для них він найкращий у світі чоловік, батько, син, добрий, турботливий, справжній...У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю Воїна Олега. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям і побратимам військовослужбовця.Наш оборонець став променем світла, який протистояв повномасштабній темряві. А тому нехай світлі спогади про Олега Баб’яка завжди будуть сильнішими за смерть…