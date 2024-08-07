Розпочалися роботи зі створення скверу українсько-німецької дружби «Шьонінген сквер»

У Золочеві стартували роботи зі створення скверу українсько-німецької дружби, відомого як «Шьонінген сквер». Цей важливий проект став можливим завдяки фінансовій підтримці німецького товариства Partnerschafts Verein Solotschiw - Schöningen e.V., з яким наша громада підтримує багаторічні партнерські відносини.Днями Золочів відвідала делегація з Німеччини на чолі з головою товариства Петером Фосом, який вже 51 раз побував у нашому місті. Під час візиту він особисто долучився до початку робіт із благоустрою скверу.Міський голова Золочева Ігор Гриньків висловив щиру подяку німецьким партнерам:«Наші партнери з міста Шьонінген завжди залишаються поруч у складні моменти. Їхня допомога є неоціненною, і сьогоднішній старт робіт зі створення «Шьонінген скверу» є ще одним кроком у нашій дружбі. Цей маленький куточок Золочева стане символом єдності наших народів і вічної вдячності за підтримку, яку отримуємо в найважчі часи».Петер Фос поділився своїми емоціями:«Для мене велика честь знову бути у Золочеві і долучитися до такого важливого проекту. Цей сквер стане частинкою не лише Золочева, а й Німеччини, нашого рідного міста Шьонінген. Я гордий, що за всі ці роки наша співпраця лише міцніє, і цей проект є символом нашої непохитної дружби».У рамках проекту буде встановлено символічну скульптуру «Шьонінгенська водяна діва», яка втілюватиме працю та стійкість жінок, нагадуючи про їхню силу духу в складні часи.Під час перебування у Золочеві представники німецького товариства також обговорили питання подальшої підтримки війська та Золочівської лікарні, а також привезли вантаж гуманітарної допомоги для медичних закладів, військових та соціально незахищених жителів нашої громади.