У селі Ясенівці розпочато роботи з розширення цвинтаря

У зв’язку з браком місць для поховань, ця ініціатива стала необхідною для громади. Місцеві жителі неодноразово висловлювали занепокоєння щодо цього питання.

Староста села Ярослав Сенчук коментує:

"Ми розуміємо важливість забезпечення належних умов для поховань наших близьких. Цвинтар – це місце пам'яті та вшанування. Розширення допоможе вирішити проблему браку місць, і я закликаю громаду підтримати цю ініціативу. Завдяки роботам, мешканці зможуть бути впевненими, що їхні рідні матимуть гідне місце для вічного спочинку."

Дякуємо за розуміння та підтримку!