Новини Золочівщини
12:26, 09 жовтня 2024
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У селі Ясенівці розпочато роботи з розширення цвинтаря

У селі Ясенівці розпочато роботи з розширення цвинтаря
Gazeta
Фото: НУС
У зв’язку з браком місць для поховань, ця ініціатива стала необхідною для громади. Місцеві жителі неодноразово висловлювали занепокоєння щодо цього питання.
Староста села Ярослав Сенчук коментує:
"Ми розуміємо важливість забезпечення належних умов для поховань наших близьких. Цвинтар – це місце пам'яті та вшанування. Розширення допоможе вирішити проблему браку місць, і я закликаю громаду підтримати цю ініціативу. Завдяки роботам, мешканці зможуть бути впевненими, що їхні рідні матимуть гідне місце для вічного спочинку."
Дякуємо за розуміння та підтримку!
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