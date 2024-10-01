Відкриття релігійно-патріотичного маршруту «Стежками Героїв» на Золочівщині

Фото Христини ПОТЕРЕЙКО

29 вересня 2024 року, в переддень свята Покрови Пресвятої Богородиці, Захисників та Захисниць України, а також річниці створення Української Повстанської Армії, на Золочівщині відбулося важливе культурно-духовне дійство. Єпископ-помічник Львівської архиєпархії Владика Володимир у спів служінні з о. Михайлом Смолінським та духовенством Поморянського і Золочівського деканатів, урочисто відкрив перший в Україні релігійно-патріотичний маршрут «Стежками Героїв» та освятив криївки воїнів УПА в урочищі «Макогін».У своїй промові владика Володимир підкреслив, що на шляху до цього урочистого заходу учасники пережили чимало випробувань: дощ, болото та труднощі.«Линемо думкою до наших захисників в окопах. В них також є дощ, болото і холод. Але вони стоять на сторожі нашого спокійного сну», – зазначив архиєрей.Він також звернув увагу на важливість пам’яті про минуле: «Це місце є спогадом про те, як було під час Другої світової війни. Дуже важливо, щоб ми з цієї історії вчилися й запам’ятовували. Нехай Господь Бог дарує їм вічні обійми, а ми бережімо пам’ять про них».Маршрут «Стежками Героїв» розпочинається неподалік залізничного вокзалу м. Золочів. Учасники мають можливість пройти через різні пам’ятні місця, такі як церква св. Жінок Мироносиць, «Площа патріархів» та молитовний центр «На небесах» ім. Любомира Гузара. Завершується маршрут в урочищі «Макогін», де розташовані відновлені криївки УПА.Цей проект, ініційований о. Михайлом Смолінським, реалізується завдяки зусиллям місцевих активістів та волонтерів, які протягом десяти років працюють над відновленням хутора «Макогін». Зусиллями громади було відновлено джерело з дубовим коритом, а також створено релігійно-патріотичний комплекс.Організатори заходу вважають, що відновлення пам’яті про героїчне минуле важливе для виховання підростаючого покоління та формування світлого майбутнього України. «Сьогоднішній день вкотре став свідченням того, що кожен із нас є творцем історії. Відновлюючи забуте, ми закладаємо основу для нашої країни», – зазначає о. Михайло Смолінський.З таким важливим кроком у вшануванні пам’яті героїв України громада Золочева продовжує утверджувати цінності патріотизму, історичної свідомості та гідності.