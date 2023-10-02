Новини Золочівщини
Привітання з Днем Захисників і Захисниць України від міського голови Золочева
Дорогі захисники і захисниці України!
Сьогодні, 1 жовтня, ми відзначаємо важливе свято, що поєднує в собі День Захисників і Захисниць України, День козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці – символи сили, честі та відваги. Це день, коли ми вшановуємо не лише героїзм наших сучасників, а й традиції, які формували дух нашого народу.
Наші захисники стали новим ідеалом для світу. Їхня мужність і стійкість надихають, а майстерність – вражає. Проте за цю шану заплачено дорогою ціною – життям кращих синів і дочок України. Ми завжди будемо пам'ятати полеглих героїв та вшановувати їхній внесок у боротьбу за свободу і незалежність.
У ці непрості часи ми маємо об'єднатися, підтримувати наших бійців і один одного. Тільки разом ми зможемо досягти перемоги та відновити мир в нашій державі.
Нехай козацький дух і жага до волі завжди ведуть нас вперед, а Пресвята Богородиця захищає від усього лихого.
Слава Захисникам і Захисницям України! Слава Україні!
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева
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