Новини Золочівщини
Грип птиці – гостре високозаразне вірусне захворювання
У зв’язку з погіршенням епізоотичної ситуації по високопатогенному грипі птиці по Україні через міграцію дикої перелітної птиці, виникає загроза виникнення даного захворювання у птахогосподарствах та господарствах приватного сектору.
Нагадуємо, що грип птиці – гостре високозаразне вірусне захворювання, яке характеризується пригніченням, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. У результаті захворювання птахи гинуть.
Джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця, а також водоплавна птиця без клінічних ознак захворювання. Дикі качки, крячки, лебеді, чайки та інші види перелітної птиці, чутливі до вірусу грипу птиці, є переносниками та природним резервуаром інфекції.
Клінічні ознаки:
Загальні для всіх видів птахів: відмова від корму і води; підвищення температури тіла; пригнічення; порушення координації рухів, парези, паралічі; риніт; кон’юнктивіт.
У курей: ціаноз шкірних покривів (зміна кольору гребеня, борідок і кінцівок); набряк підклювного простору; підшкірні геморагії (крововилив) на кінцівках; діарея; зниження виробництва яєць; кашель і чхання.
У водоплавних птахів:нервові явища (викривлення шиї, відсутність реакції на зовнішній подразник, кругові рухи); помутніння рогівки; сліпота.
У бройлерів клінічні ознаки високопатогенного грипу менше виражені, ніж у інших видів і характеризуються пригніченням, сонливістю, відсутністю апетиту та підвищеною летальністю. Також спостерігаються набряки голови та шиї, ознаки ураження нервової системи, зокрема викривлення шиї та атаксія.
Алгоритм дій власників птиці при виявленні ознак захворювання: при ознаках захворювання чи незвичній поведінці птиці, у випадку масової загибелі, необхідно терміново сповістити, Золочівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області у районі або лікаря ветеринарної медицини, який обслуговує ваш населений пункт.
Нагадуємо, що грип птиці – гостре високозаразне вірусне захворювання, яке характеризується пригніченням, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. У результаті захворювання птахи гинуть.
Джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця, а також водоплавна птиця без клінічних ознак захворювання. Дикі качки, крячки, лебеді, чайки та інші види перелітної птиці, чутливі до вірусу грипу птиці, є переносниками та природним резервуаром інфекції.
Клінічні ознаки:
Загальні для всіх видів птахів: відмова від корму і води; підвищення температури тіла; пригнічення; порушення координації рухів, парези, паралічі; риніт; кон’юнктивіт.
У курей: ціаноз шкірних покривів (зміна кольору гребеня, борідок і кінцівок); набряк підклювного простору; підшкірні геморагії (крововилив) на кінцівках; діарея; зниження виробництва яєць; кашель і чхання.
У водоплавних птахів:нервові явища (викривлення шиї, відсутність реакції на зовнішній подразник, кругові рухи); помутніння рогівки; сліпота.
У бройлерів клінічні ознаки високопатогенного грипу менше виражені, ніж у інших видів і характеризуються пригніченням, сонливістю, відсутністю апетиту та підвищеною летальністю. Також спостерігаються набряки голови та шиї, ознаки ураження нервової системи, зокрема викривлення шиї та атаксія.
Алгоритм дій власників птиці при виявленні ознак захворювання: при ознаках захворювання чи незвичній поведінці птиці, у випадку масової загибелі, необхідно терміново сповістити, Золочівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області у районі або лікаря ветеринарної медицини, який обслуговує ваш населений пункт.
Золочівське районне управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській області
Держпродспоживслужби у Львівській області
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