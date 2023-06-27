Золочівське районне управління Головного управління



Держпродспоживслужби у Львівській області

У зв’язку з погіршенням епізоотичної ситуації по високопатогенному грипі птиці по Україні через міграцію дикої перелітної птиці, виникає загроза виникнення даного захворювання у птахогосподарствах та господарствах приватного сектору.Нагадуємо, що грип птиці – гостре високозаразне вірусне захворювання, яке характеризується пригніченням, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. У результаті захворювання птахи гинуть.Джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця, а також водоплавна птиця без клінічних ознак захворювання. Дикі качки, крячки, лебеді, чайки та інші види перелітної птиці, чутливі до вірусу грипу птиці, є переносниками та природним резервуаром інфекції.Клінічні ознаки:Загальні для всіх видів птахів: відмова від корму і води; підвищення температури тіла; пригнічення; порушення координації рухів, парези, паралічі; риніт; кон’юнктивіт.У курей: ціаноз шкірних покривів (зміна кольору гребеня, борідок і кінцівок); набряк підклювного простору; підшкірні геморагії (крововилив) на кінцівках; діарея; зниження виробництва яєць; кашель і чхання.У водоплавних птахів:нервові явища (викривлення шиї, відсутність реакції на зовнішній подразник, кругові рухи); помутніння рогівки; сліпота.У бройлерів клінічні ознаки високопатогенного грипу менше виражені, ніж у інших видів і характеризуються пригніченням, сонливістю, відсутністю апетиту та підвищеною летальністю. Також спостерігаються набряки голови та шиї, ознаки ураження нервової системи, зокрема викривлення шиї та атаксія.Алгоритм дій власників птиці при виявленні ознак захворювання: при ознаках захворювання чи незвичній поведінці птиці, у випадку масової загибелі, необхідно терміново сповістити, Золочівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області у районі або лікаря ветеринарної медицини, який обслуговує ваш населений пункт.