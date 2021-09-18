Протягом минулого тижня у Золочівській громаді проходила просвітницька кампанія та масштабні толоки, приурочені до Дня прибирання. У заходах взяли участь мешканці всіх населених пунктів громади, активно працюючи над прибиранням територій, очищенням громадських місць та озелененням.За словами провідної спеціалістки відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля Золочівської міської ради Жанни Царик, така ініціатива є важливою для покращення екологічного стан у громади та виховання екологічної свідомості у жителів: «Наше довкілля залежить від того, як ми до нього ставимося. Завдяки спільним зусиллям під час Дня прибирання ми змогли значно покращити стан громадських зон, а також залучити багато молоді та небайдужих громадян до питань екології та збереження природи. Такі акції допомагають формувати культуру відповідального ставлення до навколишнього середовища.»Також в рамках дня чистоти у Золочівській громаді працювали волонтери всеукраїнської організації «Будуємо Україну разом».Організатори висловлюють вдячність усім, хто долучився до прибирань та наголошують, що турбота про чистоту громади – це постійний процес, який потребує уваги і підтримки кожного.