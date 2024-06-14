Новини Золочівщини
10:02, 20 вересня 2024
33
0

Рекомендації щодо споживання риби

Рекомендації щодо споживання риби
Gazeta
Фото: НУС
У зв’язку із забрудненням річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях, можливого забруднення річки Десна у Чернігівській та Київській областях, що призвело до загибелі риби, Золочівське районне управління Держпродспоживслужби пропонує дотримуватися таких рекомендацій:
– у найближчий час утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, в’яленої або сушеної, невідомого походження;
– не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;
– купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;
– бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;
Наголошуємо, що реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаротранспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки.

Золочівське районне управління
Головного управління Держпродспоживслужби
у Львівській області

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Ботулізм – небезпечне токсико-інфекційне захворювання
Ботулізм – небезпечне токсико-інфекційне захворювання
14.06.24, Новини Золочівщини
Щодо споживання риби
Щодо споживання риби
14.06.23, Новини Золочівщини
До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!
До уваги керівників та власників закладів громадського харчування!
23.07.21, Новини Золочівщини
Охоронятимуть нерест риби
Охоронятимуть нерест риби
28.03.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.