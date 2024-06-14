Рекомендації щодо споживання риби



Золочівське районне управління

Головного управління Держпродспоживслужби

у Львівській області





У зв’язку із забрудненням річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях, можливого забруднення річки Десна у Чернігівській та Київській областях, що призвело до загибелі риби, Золочівське районне управління Держпродспоживслужби пропонує дотримуватися таких рекомендацій:– у найближчий час утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, в’яленої або сушеної, невідомого походження;– не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та без лабораторного контролю;– купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;– бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення, оскільки технологія та рецептура їх приготування розроблена з урахуванням профілактики ботулізму та з проведенням відповідного лабораторного контролю;Наголошуємо, що реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: кожна партія риби живої має надходити на ринки з товаротранспортними накладними та супровідними ветеринарними документами, після чого проводиться її ветеринарно-санітарна експертиза в лабораторії на ринку та видаються експертні висновки.